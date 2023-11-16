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俄罗斯中国文化节首场专场演出“江山如画” 在莫斯科成功举办

2023年11月16日08:44 | 来源：人民网-国际频道
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人民网莫斯科11月15日电 （记者隋鑫）当地时间11月13日晚，俄罗斯中国文化节首场专场演出“江山如画”在莫斯科大剧院新舞台成功举办。本届中国文化节由中国文化和旅游部、俄罗斯文化部与中国驻俄大使馆联合主办，专场演出由中国歌剧舞剧院民族交响乐团担纲演奏。中国驻俄大使张汉晖、俄文化部副部长马雷舍夫在演出前致辞，俄联邦委员会国际事务委员会第一副主席杰尼索夫、俄中友协第一副主席库里科娃等中俄嘉宾出席活动。

俄罗斯中国文化节演出活动现场（驻俄罗斯使馆供图）

俄罗斯中国文化节演出活动现场。驻俄罗斯使馆供图

张汉晖在致辞中指出，近年来，在习近平主席和普京总统的战略引领下，中俄新时代全面战略协作伙伴关系始终保持高水平运行，已成为互信程度最高、协作水平最高、战略价值最高的一对大国关系，为双方各领域开展更深层次交流合作奠定了坚实基础。上个月，习近平主席同普京总统在第三届“一带一路”高峰论坛期间举行会晤，就推动中俄全面战略协作和务实合作达成新的重要共识，并宣布2024—2025年举办中俄文化年。当前，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开。国际局势越是风云变幻，中俄越要坚定全面战略协作，以中俄合作的正面效应和利好效应，助力两国实现同步发展、共同振兴的伟大目标，推动实现世界多极化和国际关系民主化的伟大愿景，为变乱交织的世界注入更多稳定性和确定性。

张汉晖大使致辞（驻俄罗斯使馆供图）

张汉晖大使致辞。驻俄罗斯使馆供图

张汉晖强调，中俄文化节自举办以来，在两国各界影响日益扩大，已成为两国人民了解对方国家优秀文化的重要窗口，对增进两国人民相互理解和传统友谊发挥了积极作用。本届文化节的举办既是落实两国元首重要共识的具体行动，也必将为未来两年中俄文化年成功举办营造良好氛围。

马雷舍夫表示，音乐艺术是促进人民友好的最佳途径，通过深化音乐领域交流，有助于增进中俄两国人民间的相互理解和传统友谊。感谢中方组派高水平艺术团队来俄演出，相信本届艺术节的举办将为两国关系深入发展发挥积极作用。

俄罗斯中国文化节演出活动现场（驻俄罗斯使馆供图）

俄罗斯中国文化节演出活动现场。驻俄罗斯使馆供图

当晚，容纳千人剧场座无虚席，中俄各界友人齐聚一堂，共同欣赏了中国艺术家的精彩演出。本场音乐会演出的作品，反映了中国不同地域的风土人情、历史文化和民族风貌，展现了中国传统音乐的多样性和发展成就。音乐会以民族管弦乐《庆典序曲》拉开整场演出序幕；《楼兰意象》以琵琶、柳琴两种东方乐器，勾勒出古代西域楼兰王国的神秘和魅力；《草原赞歌》用大提琴的深沉和古筝的优美音色，描绘出中国北方的广阔草原和牧民生活；《茉莉花》用丰富的旋律描绘了中国江南的雅致风韵；《七彩之和》展现了中国不同民族的音乐特色；《百鸟朝凤》以丰富的想象抒发了人们对大自然的赞美和喜爱；民族管弦乐《闻道》取材于中国歌剧舞剧院原创舞剧《孔子》，表现孔子追求真理、探索大同的心路历程。一首首美妙的中国乐曲轮番上演，现场观众爆发出一阵又一阵热烈的掌声和欢呼声，将演出推向高潮。

演出结束后，张汉晖和马雷舍夫看望了全体演职人员，勉励他们再接再厉，为促进中俄友好再做贡献。

(责编：于洋、张悦)

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