新华社日内瓦11月15日电（记者王其冰）世界卫生组织15日就《柳叶刀“倒计时”：健康与气候变化》第八次年度报告指出，气候危机正在给世界卫生系统带来前所未有的压力，呼吁采取全面行动缓解气候变化。

世卫组织称，该报告揭示了在全球范围内危及个人、公共卫生和医疗保健系统的因素趋同。气候危机通过各种途径表现出来，包括粮食不安全加剧、气候敏感疾病扩散、极端天气事件日益频繁和严重。报告称，2021年受频繁热浪和干旱影响，经历中度至重度粮食不安全的人口比1981至2010年的平均水平多出1.27亿。

报告还显示，不断变化的气候正在加速致命传染病的传播。自1982年以来，海洋变暖使可致命弧菌的传播范围沿海岸线不断扩大，导致14亿人面临腹泻、严重伤口感染和败血症的风险。其中在欧洲地区适合弧菌生存的沿海水域的长度每年增加142公里。

报告指出，目前人们每年经历的热浪天数是1986至2005年的两倍，对65岁以上和1岁以下人群的健康影响甚大。

世卫组织呼吁各国向清洁和可再生能源过渡，认为这种过渡不仅能缓解气候变化，还可以改善空气质量，减少空气污染的影响。

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