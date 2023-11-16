新华社东京11月15日电（记者钟雅）为期两天的第九轮中日企业家和前高官对话会15日在东京结束。会议强调，中日双方有必要深化合作、共迎挑战，为构建契合新时代要求的中日关系作出贡献。

这是11月15日在日本东京拍摄的第九轮中日企业家和前高官对话会现场。新华社记者 张笑宇 摄

会后发表的共同声明说，打造自由开放的营商环境对疫情后经济复苏不可或缺；有必要维护和加强以规则为基础的国际经济秩序，并对世界贸易组织进行改革，使其更好发挥作用。

今年是中日和平友好条约缔结45周年。日本首相岸田文雄在视频致辞中说，过去45年，经济交流成为日中关系的基石，期待通过此次对话会促成更多具体合作项目。

中国国际经济交流中心常务副理事长毕井泉表示，希望与会双方企业家认真落实两国领导人达成的原则共识，共同探讨两国经贸关系中的挑战，进一步扩展在绿色发展、新能源汽车、医疗健康等领域的合作。

日本经济团体联合会会长十仓雅和表示，应该通过积极开展社会各界对话、增进双方相互理解，在新时代续写日中经济领域合作新篇章。

中日企业家和前高官对话会由中国国际经济交流中心和日本经济团体联合会联合举办。2015年11月双方在东京举办首轮对话以来，已在东京和北京举行八轮。

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