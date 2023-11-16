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中国宁波市同吉布提市建立友好交流关系

2023年11月16日08:14 | 来源：新华网
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　　新华社亚的斯亚贝巴11月15日电（记者汪平）吉布提消息：中国浙江省宁波市同吉布提首都吉布提市建立友好交流关系签约仪式15日在吉布提市举行。宁波市人大常委会副主任宋越舜和吉布提市市长穆罕默德共同签署协议，中国驻吉布提大使胡斌应邀出席仪式。

　　宋越舜在致辞时表示，宁波市愿与吉布提市不断深化友好关系，搭建两市外事、商务、文化等相关部门间定期联络机制，加强经贸、航运、物流、人文、绿色城市发展等领域经验互鉴和交流合作，促进两市两国友谊发展。

　　吉布提市市长穆罕默德表示，两市结好必将载入吉布提市史册，愿双方在经贸、港口、教育、文化、人力资源培训、城市发展、数字科技、清洁能源等领域开展共赢合作，打造两国地方交往的典范。

　　胡斌在致辞时表示，去年中国-阿拉伯国家峰会期间，中吉领导人就扩大两国地方交往达成共识。宁波市同吉布提市建立友好交流关系不仅把两市友谊提升到新高度，也将进一步丰富两国友好合作。

　　1979年1月8日，中国同吉布提建交。2017年，中吉建立战略伙伴关系。

(责编：崔越、徐祥丽)

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