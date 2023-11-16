新华社瓦莱塔11月15日电（记者陈文仙）由马耳他艺术科技学院和江苏医药职业学院合作设立的教学机构——郑和中医药教育中心15日在马耳他保拉市正式挂牌运营。

马耳他教育部长格里马当天在挂牌仪式上表示，马中两国保持着长久友好关系，在包括教育在内的广泛领域开展合作。郑和中医药教育中心是双方加强教育合作的一项新成果，将促进在教育领域相互交流，让双方师生受益。

中国驻马耳他大使于敦海表示，郑和中医药教育中心是中马两国在卫生教育领域取得的最新合作成果。多年来，独具魅力的中医诊疗得到马耳他民众的广泛认可，搭建起中马民心相通的桥梁，在促进两国关系发展以及人文交流合作方面发挥着独特作用。该中心的成立将打开中马医药教育领域合作交流的新窗口，让更多人了解中国文化，为马培养更多中医人才。

江苏医药职业学院党委书记陈国忠说，将为该中心提供一流师资，开展中医及中医康复技能培训，全力传播中医及中医药文化，并以此为契机探索更多医学教育领域的国际交流合作，相互分享、借鉴、提升相关领域的成果。

马耳他艺术科技学院院长卡列哈表示，郑和中医药教育中心的成立体现了合作双方共同致力于提升教育质量、创新培养模式的宗旨，他对该合作项目充满期待。

郑和中医药教育中心设在马耳他艺术科技学院内，旨在为马耳他学员提供中医技能和实践培训。马耳他艺术科技学院和江苏医药职业学院于2021年10月正式签署建立郑和中医药教育中心的协议。

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