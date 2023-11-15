新华社耶路撒冷11月15日电（记者吕迎旭 张天朗）以色列军方15日说，以军已对加沙地带最大医院希法医院展开军事行动，敦促藏在医院内的巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）人员投降。

以方指认哈马斯在希法医院下方挖地道、设军事指挥中心，哈马斯和医院方面予以否认。除病人和医护人员外，医院里还有大量避难平民。

11月3日，在加沙城希法医院门口，人们查看被袭击的车辆。新华社发

平民避难所

根据以色列国防军15日发表的声明，以军正在希法医院的“特定区域”采取针对哈马斯的“精准”行动，“行动基于情报和作战需要，无意伤害病人、医护人员和在医院避难的民众”。

加沙地带卫生部门发言人15日凌晨说，以色列军方已通知该部门官员，其部队将“进入”希法医院。

11月3日，在加沙城希法医院门口，伤者等待救治。新华社发

希法医院位于加沙城西，面积达4.5万平方米，员工约1500人。10月7日本轮冲突爆发以来，以军战机在加沙地带实施的空袭导致逾万巴勒斯坦人死亡、近三万人受伤。由于接收大量伤员，希法医院病床使用率已高达164%。由于相对安全，这家医院成为不少当地人的避难所。据媒体报道，冲突爆发以来，已有逾三万人涌入希法医院寻求庇护。此外，许多记者常在这家医院采访报道，反映以军行动给加沙民众造成的伤害。

然而，战火已多次波及希法医院。本月初，医院门前一辆救护车遭以军袭击，数十人死伤，以军指认哈马斯利用救护车运载武装人员，哈马斯坚决否认。12日，加沙地带卫生部门官员说，希法医院心脏病科病房被炸毁，医院不时有病人、早产儿死亡。13日，希法医院宣布由于燃料耗尽、电力中断，医院无法提供任何医疗服务。卫生部门说，希法医院已有至少27人因电力供应中断导致缺氧死亡。

11月3日，人们在加沙城希法医院接受治疗。新华社发

据加沙地带卫生部门消息，包括医务人员、病患以及避难民众在内的数千人目前仍被困在希法医院。以军称，希望离开医院的人可以从医院东侧通道安全通行。美联社引述希法医院医护人员古达特·萨米·马德洪的描述报道，虽然以军允许被困在这家医院内的人员撤离，但他们会向撤离人员开火。马德洪称，大约50人在13日离开希法医院时遭以军枪击。

哈马斯指挥部？

以军认定哈马斯把希法医院作为掩护，将其中央指挥部设在医院下方地道中。

多年来，哈马斯在加沙地带挖掘数百公里长、四通八达甚至能够通往埃及和地中海的地道，以打破以色列对加沙地带的长期封锁。据路透社报道，哈马斯在地道中储备大量武器、粮食和物资，准备与以军在加沙地带展开持久战。以色列方面将摧毁包括地道网在内的哈马斯基础设施列入现阶段军事行动目标，希法医院正是以军重点目标之一。

10月30日，以军地面部队在加沙地带内部进行军事行动。新华社发（以色列国防军供图）

以色列在1967年第三次中东战争中占领加沙地带，曾改扩建希法医院，因此熟悉医院建筑结构。据多家以色列媒体报道，以军10月公布过一段卫星图像视频以及截获的哈马斯人员音频，试图证明哈马斯中央指挥部就设在希法医院下方。按照以方说法，哈马斯已占用希法医院地下室，且又往下深挖几层，设有会议区、生活区和仓库，可以容纳数百人。希法医院内部以及周边设有多个哈马斯地下设施出入口，地下设施所需电力来自医院。

哈马斯以及希法医院方面坚决否认上述说法。加沙地带卫生部门说，已经邀请国际组织来希法医院调查。

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