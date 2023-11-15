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古特雷斯呼吁努力缩小气候雄心差距

2023年11月15日18:24 | 来源：新华网
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　　新华社联合国11月15日电（记者王建刚）联合国秘书长古特雷斯14日针对《联合国气候变化框架公约》秘书处当天发布的最新报告发表讲话，呼吁即将在阿联酋迪拜召开的第28届联合国气候变化大会努力弥合各国的气候雄心差距。

　　根据《联合国气候变化框架公约》秘书处的最新报告，各国的气候行动计划仍不足以到本世纪末将全球升温幅度控制在1.5摄氏度以内，也无法实现《巴黎协定》的目标。

　　古特雷斯表示，应对气候变化的需求和行动之间的鸿沟比以往任何时候都更具威胁，因此在气候行动方面，循序渐进是行不通的，必须加快实现净零排放的时间表。

　　他强调，各国政府必须齐心协力，提供必要的财政支持和合作伙伴关系，以提高其国家气候计划的雄心，并迅速将这些计划付诸行动。发达国家必须兑现其资金承诺，重建信任。“第28届联合国气候变化大会必须成为紧急弥合气候雄心差距的地方。”

　　《联合国气候变化框架公约》的最新报告指出，如果各国提交的最新国家自主贡献得以实施，预计到2030年，全球温室气体排放量将比2019年仅仅低了2%。而根据联合国政府间气候变化专门委员会的科学研究，要实现到本世纪末将气温升幅控制在1.5摄氏度以内的目标，到2030年，温室气体排放量必须比2019年减少43%。

　　联合国气候变化迪拜大会定于11月30日至12月12日在阿联酋迪拜举行，将对世界各国在实现《巴黎协定》目标方面取得的进展进行首次盘点。

(责编：王禹蘅、张悦)

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