新华社柏林11月15日电（记者杜哲宇）《联合国防治荒漠化公约》秘书处近日在公约执行情况审查委员会第21次会议上发出警告，沙尘暴是一个未被充分认识的问题，目前在全球某些地方发生频率激增，其中至少25%的沙尘暴由人类活动引起。

秘书处表示，目前每年估计有20亿吨沙尘进入大气。在一些地区，沙尘在上个世纪增加了一倍。

秘书处专家指出，沙尘暴虽然是一种常见的区域性、季节性自然现象，但会因土地和水资源管理不善、干旱和气候变化而加剧。

联合国粮农组织技术官员费拉斯·齐亚达特说，沙尘暴影响环境、气候、健康、农业、生计以及个人和社会经济福祉等各个方面。“在（沙尘暴）源头地区，它们会损害农作物，影响牲畜，并使表层土丧失。在沉积区，大气尘埃，尤其与当地的工业污染结合后，会引发或加剧呼吸道疾病等健康问题。能见度低和灰尘引发的机械故障也会破坏通信、发电、运输和供应链。”

《联合国防治荒漠化公约》秘书处执行秘书易卜拉欣·蒂奥表示，沙尘暴对实现可持续发展造成了严峻挑战，从北亚、中亚到撒哈拉以南非洲等地，沙尘暴都造成了严重破坏。“然而正如人类活动会加剧沙尘暴一样，人类活动也可以减少沙尘暴的发生。”

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