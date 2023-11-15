人民网讯 近日，诺贝尔文学奖获得者莫言和书法家王振来到肯尼亚，参访中交集团非洲之星铁路运营公司，并在其书法公众号“两块砖墨讯”上发表莫言手书新诗《蒙内铁路谣》和王振填词的《促拍满路花·蒙内铁路》。莫言感慨道：“蒙内铁路就是中国人用技术和真诚讲述的故事。”

莫言、王振在郑和石像前。摄影 陈玲玲

莫言发表手书新诗《蒙内铁路谣》。图片来源：“两块砖墨讯”公众号

莫言发表手书新诗《蒙内铁路谣》，释文如下：

蒙内铁路谣

东非大地野茫茫，

道路崎岖满目荒。

千里之遥如隔世，

走时青丝归时霜。

传说东土来贵客，

衣冠灿烂貌似王。

宝船昂首腾细浪，

丝绸舒展放异香。

文化交流传佳话，

中非友谊源流长。

立意强国肯尼亚，

兴修铁路连海疆。

列强知难齐退却，

中国仗义敢担当。

赤道播火土石烙，

地质变幻费思量。

为保红树绕远道，

架设高桥防兽伤。

兵精将强能战斗，

日夜兼程抢时光。

科学施工多巧匠，

百兽舞蹈万鸟翔。

金龙蜿蜒穿荒漠，

汽笛嘹亮震天堂。

海港都城连一体，

财源滚滚物流忙。

古老大地新气象，

兄弟姐妹共举觞。

共举觞，

莫相忘，

同歌唱，

声铿锵，

连五洲，

越大洋。

四海为家天地阔，

且将他乡做故乡。

五十年后回头看，

不悔青春谱华章。

癸卯七月，与王振乡兄同游肯尼亚，采访中交集团非洲之星铁路运营公司，感慨颇多。归京后，草成俗句并书。

齐叟 莫言

莫言题词。图片来源：“两块砖墨讯”公众号

非洲孩子在海滨玩耍。莫言 摄

王振填词《促拍满路花·蒙内铁路》。图片来源：“两块砖墨讯”公众号

王振填词《促拍满路花·蒙内铁路》，释文如下：

促拍满路花·蒙内铁路

火车呼啸过，

千里大荒原。

鹿鸣狮吼象群欢。

雁飞驼走、

日落远山寒。

迪亚尼新月，

猴面包树笑挂，

一顶金冠。

郑公开拓丝路，

破浪驾龙船。

麒麟祥瑞福无边。

海滩书写，

高铁站挥翰。

留下诗无数，

走进非洲，

雾蒙蒙水潺潺。

癸卯秋，陪莫言老师乘蒙内高铁非洲之星有感，填《促拍满路花》一首以记之。

王振

莫言题词。图片来源：“两块砖墨讯”公众号

“两块砖墨讯”由莫言与王振共同推出，旨在弘扬传统文化和书法艺术。

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