新华社布拉格11月14日电（记者邓耀敏）布拉格金融管理大学孔子学院成立5周年庆典14日在捷克首都布拉格举行。

布拉格金融管理大学孔子学院由中国计量大学和布拉格金融管理大学合作共建，是捷克现有的两所孔子学院之一。

中国驻捷克大使冯飚致辞说，布拉格金融管理大学孔子学院5年的历程是中捷友好关系发展的缩影。希望布拉格金融管理大学的中文教学继续发挥语言联通、文化交融的力量，为增进中捷人民友谊、促进两国交流合作培养更多优秀人才，为推动两国在人文领域的合作走深走实持续贡献力量。

布拉格金融管理大学校长博胡斯拉娃·申基若娃致辞表示，5年来，布拉格金融管理大学与中国计量大学并肩合作，克服新冠疫情带来的困难，结下深厚友谊，孔子学院受到捷克各地民众的支持和喜爱。中国计量大学副校长王斌锐说，中国计量大学将继续支持和推动孔子学院的中文教学和文化交流活动，深化与布拉格金融管理大学的全方位合作。

布拉格金融管理大学孔子学院中方院长姜辉表示，孔子学院将继续丰富文化活动，推动两校学术交流与教育合作，促进中捷人文交流，为增进中捷友谊发挥更大作用。

当天庆典活动上，来自中捷两国的中国文化爱好者们带来舞龙、旗袍秀、武术、古筝演奏等表演。

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