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以色列军方称已“控制”加沙地带北部区域

2023年11月15日13:19 | 来源：新华网
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　　新华社耶路撒冷11月14日电（记者吕迎旭 王卓伦）以色列国防部长加兰特14日说，以色列军队“控制”了加沙地带北部区域。他已授权在接下来的几天继续推进军事行动。

　　加兰特在新闻发布会上说，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）已经失去对加沙地带北部区域的控制。他说：“我们现在有效控制了北部区域，特别是在加沙城内。”以军发言人哈加里14日早些时候宣布，以军已控制哈马斯在加沙地带的立法委员会大楼、宪兵总部及军事情报办公室。

　　据以色列《新消息报》14日报道，以色列允许联合国难民救助机构运送数千升燃料进入加沙地带。这是10月7日本轮巴以冲突爆发以来，以色列首次允许燃料进入加沙地带。联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处14日夜宣布燃料储备用尽，不得不停止人道救援活动。

　　《新消息报》还报道说，以色列一名官员说，以色列与哈马斯关于交换扣押人员的谈判已经取得进展，协议可能在2至3天内达成。以色列内阁14日晚间举行会议讨论了该协议。

　　哈马斯下属武装派别卡桑旅13日晚发表声明说，卡塔尔斡旋方正努力促成以色列与哈马斯达成协议，哈马斯通过释放其扣押的妇女和儿童换取以色列释放275名巴勒斯坦妇女和儿童。

　　另据伊朗伊斯兰共和国通讯社14日报道，伊朗总统莱希当天公开表示，呼吁国际社会谴责以色列在加沙地带犯下的罪行，迫使其解除对加沙地带的封锁。（参与记者：张天朗、沙达提）

(责编：崔越、徐祥丽)

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