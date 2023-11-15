余颖 施雪彦

作为英国旅游界的泰斗人物，深耕中国旅游业务多年、年过古稀的尼尔·泰勒仍然满腔热忱地在为中英旅游交流工作，他言语间流露出的对中国的热爱令人动容。

在上世纪70年代，泰勒开创了英国组旅行团访问中国的先河，三十多年来，他带领一批批英国旅游团前往中国，向西方游客推介丰富的中国文旅资源，为中英两国文旅交流作出了独特贡献。在他看来，旅游对促进东西方沟通、世界各地文化交流有至关重要的作用。现在，各国游客都愿意深入了解中国，探索自然、美食，感受中国文化。

图为尼尔·泰勒帕。特里克·谢德-西蒙兹 摄

一见倾心 多年带团体验中国

泰勒与中国的联系始于上世纪60年代，当时他在剑桥大学学习中文和中国历史，对中国文化了解甚深。1971年，在英中了解协会的支持下，泰勒与其他年轻协会成员一同前往中国。“不论我们是在长城还是紫禁城，中国的一切都令我们大为感慨。”他回忆道。

学生时代泰勒就对旅游业产生了浓厚的兴趣，并是剑桥大学旅游社的一员。毕业后，他将自己对中国和旅游的兴趣结合起来，创办了一家专门提供中国旅游服务的英国旅行社。1976年，他首次带团前往中国。在中国游览的行程包括北京、西安、重庆、上海、广州和香港等地。

回忆起早期在中国带团的故事，泰勒还是激动不已。泰勒清楚地记得自己第一次在兵马俑博物馆的场景，尽管他身高190厘米，人俑还是比他高许多。在欧洲博物馆，游客们只能看到个别雕像、画作或是挂毯，但兵马俑博物馆里有数不胜数的人俑，以及其他珍贵文物。他说，参观兵马俑在许多外国游客看来是中国行最令人兴奋的部分。有些游客甚至愿意坐30个小时火车，只为亲眼目睹兵马俑。在他看来，参观兵马俑的经历是不可比拟的， “即使已经带队前往西安二三十年，随着更多考古发掘，兵马俑博物馆规模不断扩大，仍然可以发现许多新东西，这是一种奇妙的感觉。”

1992年，泰勒和英国知名汉学家吴芳思合作出版了第二版《蓝色指南：中国》，为西方游客前往中国提供旅行参考。他负责撰写书中的使用部分，吴芳思则专注于中国历史、艺术和文化介绍，蓝色指南按照地区进行分类，尽可能在方方面面给游客提供详细权威的信息。为了让指南内容更加生动，还配上了插图、地图等。

《蓝色指南：中国》一书。

魅力中国 吸引西方游客常来

在泰勒看来，旅行给予了人们了解世界的窗口。通过看电影或者阅读书籍对一个国家的了解是非常有限的。“只有你身临其境，才能感知到一个国家的方方面面，好比你在等公交或火车，才能真正感受到一个国家的氛围。”

提及中国近年的高速发展，泰勒无比感慨。中国改革开放以来发生了天翻地覆的变化，旅游和出行方式在近年也发生了巨变。让泰勒印象深刻的是，从上世纪90年代开始，在中国旅游可以选择不坐飞机，铁路时速变得越来越快，现在从北京到上海坐高铁最快只需4个多小时。在他看来，这不仅节省了旅途中的宝贵时间，还让游客们有机会在火车上欣赏中国的大好河山。他还特别有感触的是，随着越来越多的外国人来中国生活和旅游，中国城市的道路标识、机场和火车站的标识都有中英双语，让外国游客在各地顺畅地出行和观光。

让泰勒感叹的还有中国对悠久历史的尊重，“博物馆变得越来越受人关注。”每次来到中国，游客都会发现有博物馆在扩建或有新博物馆竣工。故宫博物馆的藏品也在不断扩展，里面的文物花几天都看不完。”泰勒认为，不论游客现在选择前往哪个城市，他们都能感受中国博大精深的文化。

目前中国旅游市场正在强劲复苏，泰勒最近在和中英旅行社探讨湖南张家界的新旅游项目，以吸引游客重返中国。他希望，能让外国游客对中国“上瘾”，养成每年都来中国游玩、度假的习惯，人们可以来中国无数次，每次都收获不同的体验。

(责编：刘洁妍、刘慧)