人民网旧金山11月13日电 （记者陈一鸣、邓圩、时元皓、杨一）当地时间11月13日，2023年亚太经合组织会议期间的重要活动“绿色创新与可持续发展论坛”在美国旧金山举行，政府官员、清洁能源企业代表和相关领域专家、学者等近200人出席。

当地时间11月13日，2023年亚太经合组织会议期间的重要活动“绿色创新与可持续发展论坛”在旧金山举行。图为美国加州能源委员会主席大卫·霍赫希尔德在发表主旨演讲，介绍了加州以“实现100%清洁能源”为目标，在光伏、风电、零排放汽车、储能等领域取得的一系列成就。 伊芙莉·妮可·梅菲尔德 摄

此次论坛由亚太经合组织可持续能源中心和美中绿色能源促进会共同主办，与会者分享了亚太地区在脱碳进程中的创新政策和技术，探讨了亚太地区实现碳中和的创新路径和解决方案。

在致辞环节，亚太经合组织执行主任丽贝卡·玛丽亚强调了能源转型对亚太地区可持续发展的重要性，太平洋经济合作理事会联合主席詹永新大使阐述了在亚太地区实现可持续发展的实践探索。美中绿色能源促进会会长王麒表示，应对气候变化挑战具有急迫性，必须加速科技创新，特别是要建立和发展系统化的脱碳计划。亚太经合组织各经济体应该发挥各自优势，开展双边及多边合作，共同开创零碳未来。

诺贝尔物理学奖得主、美国前能源部部长朱棣文以“实现可持续未来的路径”为题发表主旨演讲，以他在担任美国能源部长期间推动的降低光伏成本和推广电动汽车等为例，强调了能源绿色创新的关键要素，以及人才选拔及培养的重要性。

美国加州能源委员会主席大卫·霍赫希尔德在发表主旨演讲时，特别强调中文里“危机”一词让他深受启发，气候变化的风险中也蕴藏着机遇。他介绍了加州以“实现100%清洁能源”为目标，在光伏、风电、零排放汽车、储能等领域取得一系列成就，而且在实现清洁能源转型过程中“经济保持了持续增长”。

在圆桌讨论环节，美国帕罗阿托市议员、原市长派克·波特介绍了城市向零碳转型的成功经验，美国国家科学院院士、斯坦福大学教授崔屹分享了斯坦福大学最新的创新加速器计划为基础研究到产业化应用探索创新路径的努力，亚太经合组织可持续能源中心主任、天津大学建筑学院教授朱丽介绍了可持续发展城市研究的成功经验，美国劳伦斯伯克利国家实验室零碳世界行动中心技术主任周南从城市和建筑能效提升的角度阐述了实现碳中和的关键技术。

在接受人民网记者采访时，美国加州能源委员会主席大卫·霍赫希尔德回忆了今年10月跟随加州州长纽森访华的情景，高度评价中国新能源汽车和高铁发展水平，强调加州在新能源等领域加强与中方的合作至关重要。他认为，在应对气候变化进程中，国际社会有机会共创美好、强大和富有韧性的未来。

亚太经合组织可持续能源中心主任朱丽告诉人民网记者，论坛以“加速创新、择优发展、加强合作、互联互通”为远景，交流亚太地区在脱碳进程中的创新政策和技术，有助于加速推动亚太地区绿色创新与可持续发展，加强区域及国际合作。

美中绿色能源促进会会长王麒对人民网记者说，论坛聚集亚太经合组织经济体实现转型发展的前沿热点，邀请顶尖专家、政府官员、企业家和智库领袖，从各自的领域分享了成功经验和实现绿色可持续发展的核心要素，对亚太地区实现碳中和的创新路径和解决方案进行了有益探讨。

当地时间11月13日，2023年亚太经合组织会议期间的重要边会“绿色创新与可持续发展论坛”在旧金山举行，有关学者、政府官员和清洁能源企业代表近200人出席。图为参加论坛的主要嘉宾合影留念。克莱尔·希斯莫尔 摄

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