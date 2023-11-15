余颖 丁想恬

图为金斯福德社区中学校长琼·戴岚。帕特里克·谢德-西蒙兹 摄

“如果你会中文，你已经为21世纪做好了准备。”走进英国东伦敦金斯福德社区中学的中文教室，映入眼帘的是这张黑白海报。作为全英第一所把中文列为必修课的学校、“世界最佳孔子学堂”，金斯福德社区中学致力于推进中文教育，让孩子们成为世界公民。

采访当日，正逢学校的全球文化日庆祝活动，学生们穿着各式各样的传统服饰，校园里满是同学们青春靓丽的身影。2000年，金斯福德社区中学校长琼·戴岚首次访问中国，对中国的繁荣以及中国的教育发展称赞不已。这次访问深深触动了她，开始在英国公立中学率先开展中文教育。她的远见卓识和坚持不懈的努力，让金斯福德社区中学走在当地中文教育最前列。未来，戴岚希望继续支持英国更多的学校开展中文教育，推动更多学生打开新世界的门。

学习中文 打开年轻人视野

琼·戴岚与学生交流。帕特里克·谢德-西蒙兹 摄

“二十多年前，我们学校当时学生和教职员工会使用70种不同的语言，但没有一个人会说中文。”戴岚表示，之所以把中文作为学校的必修课程，首先是因为中国博大精深的文化，开设中文课程有利于培养学生的国际视野，帮助他们成为世界公民。其次，大多数的英国学生对中国悠久的历史一无所知，学习中文能打开年轻人的胸怀，帮助他们了解中国历史，扩充他们对世界的理解。

耕耘中文教育二十多载，金斯福德社区中学的学生屡屡在各大国际中文比赛中取得佳绩。每年，该校学生都在英国普通话演讲比赛中斩获奖项。该校的学生还多次被邀请前往中国参加“汉语桥”中小学生中文比赛，与全球100多个不同国家的学生一同体会中文之美。在戴岚看来，比赛聚集了一大批热爱学习中文的年轻人，使学生了解和欣赏到了不同的文化、人和思想，拓展了学生的跨国和跨文化交流能力。

在她的领导下，金斯福德社区中学制定了书法课、春节庆祝、中国游学等丰富多样的活动。作为课程的一部分，学生们每年会飞往中国与当地的学校进行交流，北京大学附属中学是该校最主要的合作伙伴。在这些交流活动中，学生们与中国的伙伴一同合作、学习，了解彼此的文化和生活。戴岚说，“虽然不同国家的年轻人有不同的道路和文化传统，但大家都共享一个光明的未来。”

同时，学校定期与中国机构合办各种各样与中国文化相关的活动。戴岚回忆起2019年来自北京大学的书法巡展“来自东方的问候”。该活动涵盖了中华传统名言、中国古典文学、学校校训，给予了学生提高书法水平的机会，并让他们认识到了书法作为中国文化遗产之一的重要性。

探索合作 助力更多学校中文教育

学生学习中国书法。帕特里克·谢德-西蒙兹 摄

由于在中文教育方面取得的出色成绩，金斯福德社区中学于2007年成为英国首个“孔子学堂”，这也是全球首批5家“孔子学堂”之一。2012年中国教育部授予该校“全球最佳孔子学堂”的称号。

2016年英国教育部推出中文培优项目，已有81所学校超过11000名学生受益于此项目，根据计划，到2024年9月，英国将把中文培优项目推广至100所学校，并在中学阶段延伸，进一步巩固学生的中文学习。金斯福德社区中学也是该项目的主要参与者，学校积极发挥领头雁效应，不仅与其他学校分享中文教育资源和方法，还帮助他们开发、完善中文课程。戴岚表示，非常高兴能有这些方式支持其他学校，让他们的课程更加国际化，培养有国际视野的年轻人。

作为一所公立中学的校长，戴岚特别重视为贫困家庭的学生提供优质教育。她领导了英国公立学校与私立学校的合作，创立了位于东伦敦的伦敦卓越学院，让最具有学术天赋的普通家庭孩子能有机会接触到私立学校的教育资源，该校许多毕业生如今在罗素集团大学就读。戴岚认为，公立学校和私立学校的合作对进一步发展、完善英国教育体系至关重要。

戴岚说，教育工作者永远在学习的路上。目前，她正在策划一个培训项目，让金斯福德社区中学的老师和中国教育专业的大学生建立交流合作。她表示，“当你在学习成为一名教师时，其他国家教师的视角不仅将丰富你的学科和专业知识，还将给你的教学带来全新的见解”。

(责编：刘洁妍、刘慧)