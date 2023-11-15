新华社内罗毕11月14日电（记者周楚昀 黎华玲）由中央党史和文献研究院与新华社研究院、新华社非洲总分社联合主办的“红厅论坛：中国与非洲国家现代化道路”内罗毕对话会14日在肯尼亚首都内罗毕举行。

来自中央党史和文献研究院、北京大学、肯尼亚多家智库的专家和媒体代表约60人，围绕“中国与非洲国家现代化道路比较”“金砖峰会成果落实及未来合作方向”等议题发言并交流。

中央党史和文献研究院科研规划部主任张鹏向与会来宾介绍中国式现代化内容、特色和愿景。她表示，中国式现代化道路强调同世界各国互利共赢，为广大发展中国家探索现代化道路提供了重要参考。

肯尼亚非洲政策研究所所长彼得·卡关贾表示，中国式现代化道路对非洲走出贫困、实现和平发展有重要启示作用。非中友好合作已结出累累硕果，双方将继续携手推动构建人类命运共同体。

中国外交部公共外交咨询委员会委员旷伟霖认为，“一带一路”倡议是重要的全球公共产品，中方愿与包括肯尼亚在内的所有“一带一路”共建国家切实落实第三届“一带一路”国际合作高峰论坛各项成果，实现共同繁荣发展。

非洲之角战略研究所主任哈桑·汉嫩杰认为，中国式现代化道路将帮助发掘非洲及“全球南方”国家的发展潜力，非中深度合作及学者智库对话将助力书写非洲现代化发展新篇章。

北京大学国际关系学院教授王栋表示，在中肯建交60周年之际组织召开红厅论坛将开拓双方合作新思路，中国式现代化将为非洲国家探索符合自身国情的现代化道路带来启示。

肯尼亚非洲政策研究所中非中心执行主任丹尼斯·穆内内表示，蒙内铁路等中方在肯尼亚投资、承建的基础设施，对非洲走向现代化起到积极作用。

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