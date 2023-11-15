余颖 施雪彦

走进欧洲第一所中英双语小学——肯辛顿韦德预备学校的教室，没人能不为孩子们的中文听、说、读、写能力感到惊叹。在这里，上百名3岁至11岁的孩子们沉浸在中英双语的学习环境中。2017年学校刚设立时仅有15名学生，6年间学校不断发展壮大，明年学校的第一届学生将从六年级毕业升入中学。

在校长乔·华莱士看来，学习中文为孩子们打开世界的大门，不仅开拓国际视野，也拥抱多元文化。每当华莱士校长提到孩子们校园生活的点滴，她的脸上总会情不自禁地流露出自豪的笑容。课间休息期间她还会到各个班级巡查，时而蹲下来与孩子们交流。

图为肯辛顿韦德预备学校校长乔·华莱士。帕特里克·谢德-西蒙兹 摄

三岁开启中英双语教育

和其他英国预备学校一样，肯辛顿韦德预备学校主要为孩子们在11岁升入中学做准备。与众不同的是，学校采用沉浸式中英双语教学。华莱士校长表示，办学的宗旨是让孩子们流利地掌握世界上最难的语言之一中文，拥抱博大精深的中国文化，以及从双语学习中开发智力。她说，“中国如今在国际上越来越有影响力，这让会讲一口流利的中文变得至关重要。”

肯辛顿韦德的教学模式在英国十分少见。办学前，华莱士特意访问了许多美国和中国的双语学校，并从这些学校汲取了很多经验。学校的课程基于英国预备学校，但是每天孩子们有一半时间在英语教室学习，另一半时间则在中文教室。半天孩子们会上英文的数学和识字课，另外半天则用中文学习科学、历史和体育。为了确保教学质量，中英文老师会一起备课。

乔·华莱士一同参与中文课。

华莱士校长特别讲起自己学习中文的故事，刚被任命为校长时，她以为精通音乐的自己很快就能掌握拼音声调，而事实并非如此，几周内她就跟不上孩子们学习中文的步伐，被他们赶超了。华莱士为此感慨，“孩子们会像海绵一样把知识快速吸收进来，中文水平突飞猛进，因此让孩子们从小接受双语教育意义非凡。即使是之前从未接触过中文的3岁孩子，在入读短短几周内，中文就取得了不小的进步，甚至选择用中文而不是英文算数。作为校长，我没有一天不为孩子们感到骄傲。”

据介绍，肯辛顿韦德预备学校每年都在一年一度的汉语桥比赛中取得优异成绩，在各自年级组的全国比赛中摘得大奖。今年10月，一名女孩还将代表英国前往中国参加为期两周的汉语桥总决赛。2022年，学校因其独特的沉浸式教学模式被英国私立学校协会授予了教育创新奖。新加坡、澳大利亚和美国等世界各地的校长和教育家也曾访问该校。

领略中国传统，拥抱多元文化

在华莱士校长看来，中国文化是肯辛顿韦德预备学校不可缺少的一部分。学校的课程充分融入了中国文化，孩子们用英语上地理课时，他们会学习英国河流，用中文上地理课时则会学习中国河流。为了加深孩子们对中国文化的理解欣赏，学校还提供了中国乐器、书法和舞蹈学习等丰富多彩的课外活动。

不仅如此，肯辛顿韦德预备学校经常开展有关中国文化的活动。春节、端午节和中秋节等中国传统节日在学校日历上格外重要。采访时，孩子们正在为自己作词作曲的《西游记》表演彩排，精心准备一场地道的中国文化表演。学校不仅特聘了专业的京剧老师来辅导他们的舞蹈，还邀请了当今乐坛活跃的打击乐独奏家王贝贝伴奏。

乔·华莱士在教室辅导学生学习。

华莱士校长特别提到，多个年级的孩子以书信的形式与中国姐妹学校的孩子建立了笔友关系。六年级的学生将在完成中学入学申请后前往中国游学，与自己的笔友见面、交流，参观笔友的学校。

开放的学习环境使肯辛顿韦德预备学校乐于拥抱各种各样的文化传统。华莱士校长介绍，学校大多数家长都具有国际视野，会说多种语言。其中，三分之一的学生家庭里完全没有中国背景。学生们的多元化背景也反映了伦敦作为国际大都市的地位。孩子们还激发了父母学习中文的热情，许多家长希望学校能开展成人中文课，以便和自己孩子一起学习、了解中国文化。

明年对学校来说是具有里程碑意义的一年。学校将首次迎来两个幼儿班级，学校第一届学生也将从六年级毕业升入中学。为了保持六年级孩子们现有的中文水平，学校将推出校友计划帮助他们继续学习中文和中国文化。华莱士校长表示，学校最重要的还是提升孩子的沉浸式中英双语教学质量，更好地培养孩子们成为优秀的世界公民。

(责编：刘洁妍、刘慧)