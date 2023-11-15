人民网开罗11月14日电（记者沈小晓）日前，“中国故事”之“茶香雅集”中国茶文化、香文化讲座在开罗中国文化中心举办。中国驻埃及大使馆公使衔参赞兼开罗中国文化中心主任杨荣浩出席讲座并致辞，埃及相关专家学者、高校师生、汉语学习者及中国文化爱好者等120余人参加活动。

杨荣浩在致辞中表示，茶叶和香料是古代丝绸之路上的两大主要商品，也是连接中阿人民、促进文化交流的纽带与桥梁。2019年，联合国大会通过决议将每年5月21日确定为“国际茶日”；2022年，“中国传统制茶技艺及其相关习俗”被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录，茶文化已成为全人类的共同文化财富。自古以来阿拉伯商人及其贩运的香料在丝绸之路上声名远播，而在漫长的历史进程中，中华民族也演绎出富有特色的香文化体系。

杨荣浩强调，践行全球文明倡议，推动中阿文明、中埃文明交流互鉴，一定会进一步推动中阿（中埃）人民民心相通。期待中阿人民携手合作，共同谱写人类文明交流互鉴的新时代篇章。

图为观众在参观中国茶文化、香文化展览。开罗中国文化中心供图

讲座上，主讲嘉宾介绍了中国茶文化和香文化的起源、发展、传播及当代茶席香席的美学内涵，还就现代速泡茶饮加工工艺、点香计时文化现象等话题进行了热烈讨论。现场古琴表演让现场听众更加立体地感受了中华雅集文化的魅力，演奏结束后，听众不断高呼再来一曲，将活动气氛推向高潮。

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