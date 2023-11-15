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外国专家：中国在全球供应链中占据重要地位

2023年11月15日09:06 | 来源：　　
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　　新加坡国立大学南亚研究所高级研究员阿米滕杜·帕利特11月14日在《中国日报》撰文称，多年来，中国在全球供应链中占据重要地位，可谓无可替代。

　　中国对全球供应链至关重要

　　文章指出，过去几年，全球供应链遭受多重冲击，亚太地区深受影响。美国同中国激烈竞争导致地缘政治紧张局势加剧，若干条供应链重组，其中涉及半导体等对国家安全有直接影响的领域。

　　多年来，中国在全球多条供应链中占据极其重要的地位。在制造业供应链中，中国一直是原材料、中间产品和成品组装的关键一环。与此同时，作为全球主要消费市场，中国已经成为各大供应链的终端。中国在全球供应链中发挥着双重作用，因此很难创建一条既与中国“脱钩”又能取得商业成果的供应链。

　　维护全球供应链是优先事项

　　文章进一步分析称，亚太地区是自由贸易最活跃的地区之一，其中尤以东盟同多国签署的自贸协定为代表，包括澳大利亚、新西兰、中国、日本、韩国以及印度等国。

　　《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）堪称这类自贸协定的发展顶峰，随着时间推移，它将吸引更多的地区伙伴。这些自贸协定确立了关税减让安排、原产地规则以及跨境服务、投资与争端解决原则，对区域供应链产生了重大影响。

　　毫无疑问，确保供应链畅通无阻是全球优先事项，让采购更加多元化是措施之一。若半导体、食品、能源、化工和汽车等的采购更加多元化，那么即便一两个采购点的供应中断，也不会受到太大影响。如此一来，供应链将更加健康稳定。

　　（来源：中国日报网）

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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