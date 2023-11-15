新华社布拉柴维尔11月14日电（记者刘万利）刚果（布）卫生部官员14日表示，中国援刚果（布）医疗队为改善刚果（布）医疗卫生条件、增进民众福祉作出重要贡献，刚方愿继续加强同中方合作，更好造福广大民众。

中国驻刚果（布）大使馆14日举办第29批援刚医疗队欢送会暨第30批援刚医疗队欢迎会。中国驻刚果（布）大使李岩及刚果（布）卫生部长代表涅库穆·利巴巴、中刚友好医院院长本杰明·恩加戈诺等约120人出席活动。

利巴巴向援刚医疗队颁发证书，表示中国医疗队为改善刚果（布）医疗卫生条件、增进民众福祉作出重要贡献，刚政府和人民铭记于心。他说，刚方愿继续加强同中方合作，更好造福广大民众。

李岩说，中国和刚果（布）卫生合作历史久、领域广、效果实。援刚医疗队始终牢记使命，坚定践行“不畏艰苦、甘于奉献、救死扶伤、大爱无疆”的中国医疗队精神。中方愿同刚方携手努力，继续深化两国卫生健康领域合作。

从1967年至今，中国已向刚果（布）派遣医疗队30批、医疗队员900多人，为近500万当地民众提供了诊治服务，开展了近15万次手术，赢得当地政府和人民的高度赞誉。

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