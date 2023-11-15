本报记者 胡泽曦 张博岚 陈尚文 李志伟

2023“鼓岭缘”中美民间友好论坛6月在福建省福州市举办。图为出席“鼓岭之友”座谈会的中美各界人士在鼓岭共同植树留念。

新华社记者 魏培全摄

8月，在重庆史迪威博物馆举行的约瑟夫·史迪威将军诞辰140周年纪念活动上，嘉宾参观史迪威将军生平图片展。

新华社记者 王全超摄

11月4日，美中航空遗产基金会主席格林率飞虎队代表团来到广西柳州市军事博物园，共同追忆援华作战往事。图为代表团成员用手机记录下珍贵的史料。

中新社记者 林 馨摄

11月10日，“跨越半个世纪的友谊”——纪念费城交响乐团访华50周年音乐会在北京举行。

新华社记者 申 宏摄

鼓岭风光（无人机照片）。

新华社记者 魏培全摄

11月14日晚，国家主席习近平乘专机离开北京，应美国总统拜登邀请，赴美国旧金山举行中美元首会晤，同时应邀出席亚太经合组织第三十次领导人非正式会议。曾以各种形式同习近平主席有过亲切交往的美国友人心情激动，对此次两国元首会晤充满期待。连日来，他们与记者分享对习近平主席到访的诚挚欢迎之情，希望两国元首旧金山会晤能够释放推动两国关系重回健康稳定发展轨道的积极信号，为深化两国人民友谊、实现合作共赢注入新动力。

“为续写两国人民的友谊创造独特机遇”

“欢迎习近平主席再度来美国。回想起1985年的那次访问，一切还仿佛就在眼前。”艾奥瓦州友人卢卡·贝隆接受本报记者采访时，话语间难掩激动。38年前，贝隆曾接待时任河北正定县委书记习近平访问艾奥瓦州。他的家里至今还保存着记录了当年访问的报纸、照片等物件。

在贝隆眼中，习近平主席是一位非常珍视人民友谊的大国领导人。“即使时隔多年，在一次活动中，习近平主席在见面时第一时间就认出了我。我们之间的那种感觉就像是老朋友重逢。”贝隆告诉记者，每次与习近平主席相见，都能感受到他对人民的深厚情感、对朋友的真挚情谊。

2012年，时任国家副主席习近平重访艾奥瓦州，用一句“衣莫若新，人莫若故”道出对当地老朋友的深厚情谊。参与那次访问接待的世界粮食奖基金会荣誉主席肯尼斯·奎因对记者说：“习近平主席与艾奥瓦州有着38年的情谊，我们都认为他与艾奥瓦州有着独特联系，为有幸结识这样一位大国领导人感到荣幸。如今，习近平主席赴旧金山举行两国元首会晤，将为续写两国人民的友谊创造独特机遇。”

“得知习近平主席再次到访美国的消息，我的心情很激动。希望此行能推动美中之间教育、文化交流，进一步加深人民之间的友谊。”目前就读于北京大学光华管理学院的庄棨宁如是说。2015年9月，习近平主席对美国进行国事访问期间，专程前往华盛顿州塔科马市林肯中学参观。当时，庄棨宁作为学校合唱团成员，和许多中美学生一起为习近平主席一行演唱了中文歌曲《在希望的田野上》和英文歌曲《世界如此美好》。

“那是一段令人难忘的经历，也是我人生中的一个重要里程碑。歌曲不仅仅是音符和旋律的组合，更是一种文化和情感的交流，表达了对未来的期望、对生活的热爱、对美中友好交往的渴望。”庄棨宁对当时的场景记忆犹新，“演出结束后，习近平主席对同学们表示感谢，话语既亲切又谦逊。习近平主席与我们分享人生经验，通过自己的经历鼓励我们，一句‘读万卷书，还要行万里路’，对我产生了深远影响。”

“人民友谊是美中关系的根基和希望所在”

中美关系基础在民间，希望在人民，未来在青年，活力在地方。今年以来，习近平主席亲自关心、亲自推动中美间一系列民间交往和地方合作，让长期投身于中美友好事业的美国友人备受鼓舞。在他们看来，习近平主席具有深厚的人民情怀，高度重视两国人民友谊，始终从人民的利益出发引领双边关系发展。

1992年，时任福州市委书记习近平阅读《人民日报》时了解到美国人密尔顿·加德纳情牵中国故园的故事后，便邀请加德纳夫人访问福建鼓岭，帮助她完成了丈夫梦回故土的心愿。30多年后的今天，“鼓岭之友”和两国各界友好人士深入挖掘鼓岭历史，积极传播鼓岭文化，为加深中美两国人民相互了解和友好交往不懈努力。

“鼓岭之友”穆言灵说：“今年6月，习近平主席专门向‘鼓岭缘’中美民间友好论坛致贺信，我心中对此充满感激。鼓岭精神是什么？在我看来，是理解、尊重、和平、友谊和爱。鼓岭故事象征着美国人民同中国人民友好交往的延续与传承，人民友谊是美中关系的根基和希望所在。民间交往，尤其是年轻一代的交往，对于两国关系十分重要。”

今年8月，习近平主席在给美国史迪威将军外孙约翰·伊斯特布鲁克的复信中指出，中美关系的基础在民间，力量源泉在人民友好。对此，伊斯特布鲁克深感认同。他对记者表示，当人们相互了解时，就会发现大家有很多共同的希望、梦想和追求。“我希望美中两国能够携起手来，将促进民心相通付诸实践，增进国家之间的理解与信任。”

“习近平主席注重与美国普通民众交往，重视人与人之间的关系在塑造两国外交关系中的重要价值。”奎因认为，向“鼓岭缘”中美民间友好论坛致贺信、复信美中航空遗产基金会主席和飞虎队老兵等，展现了习近平主席对美中两国人民友谊的高度重视，“这有助于为解决美中两国当前面临的问题创造更加有利的氛围。”

2015年，习近平主席到访林肯中学时向学校赠送乒乓球桌、球具，讲述“小球推动大球”的历史意义。在庄棨宁看来，这是一份有着特殊寓意的珍贵礼物。“‘乒乓外交’是两国交往的佳话。这个故事表明，两国人民之间的友谊和理解可以跨越任何障碍。”

庄棨宁说：“习近平主席对两国青年充满期望。未来，两国青年可以进一步在科技、文化、体育等领域开展更加广泛的交流和合作，增进相互之间的了解和信任，共同为社会创造价值。”

艾奥瓦州马斯卡廷中国友好委员会主席丹·斯泰恩说：“非常欢迎习近平主席来美国！两国元首时隔1年再次会晤，有望进一步推动两国交流，这对全世界来说都是个好消息。”据斯泰恩介绍，该委员会目前正积极推动当地与中国河北省之间的学生交流，举行经济交流等活动，以拓宽双方合作领域、增进相互理解。

“通过对话增进理解，共同应对全球性挑战”

旧金山会晤期间，中美两国元首将就事关中美关系的战略性、全局性、方向性问题，以及事关世界和平与发展的重大问题深入沟通。美国友人们真切希望两国关系稳下来、好起来，期待两国元首会晤为两国关系增添稳定性，为双方加强共赢合作、增进人民福祉创造更加有利的环境。

奎因表示，旧金山会晤为美中两国元首进行坦诚沟通提供了机会，希望双方能抓住这一机遇，致力于解决当前世界所面临的一系列问题。作为一名资深外交官，奎因表示，“要充分利用各种可能性，推动两国关系朝着积极方向发展，促进全球和平稳定。”

贝隆表示：“美中关系对世界和平发展很重要。我们需要彼此，需要创造更多机会加强交流、增进理解。加强合作才是符合两国人民利益的正确选择。”

近期率飞虎队代表团访华的美中航空遗产基金会主席格林表示，飞虎队老兵和他们的后代欢迎习近平主席的到来，“我们都知道美中关系的重要性，两国元首面对面交流，了解相互关切，积极寻找共识，这对美中两国、对整个世界都具有重要意义。希望双方进一步增进经济、文化等各领域交流，拉近两国人民心与心的距离。”

习近平主席在给美国华盛顿州“美中青少年学生交流协会”和各界友好人士的复信中指出，希望更多中美青年相知相亲、携手同行，成为两国友好的新一代使者，为中美关系发展接续注入动力。“美中青少年学生交流协会”创会会长庄汉杰表示：“希望美中双方相向而行，在经济、科技、人文等各领域开展更多合作，通过对话增进理解，共同应对全球性挑战。两国青年应加强交往，互相包容，成为合作伙伴，共同致力于推动人类社会的发展进步。”

（本报记者张朋辉、时元皓对本文亦有贡献）

《 人民日报 》（ 2023年11月15日 05 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)