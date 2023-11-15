亚太的和平、稳定、繁荣属于全体亚太人民，亚太的未来要靠亚太人民携手创造。中国高举构建亚太命运共同体旗帜，坚定引领亚太合作方向

今年是亚太经合组织首次领导人会议召开30周年。习近平主席应邀出席亚太经合组织第三十次领导人非正式会议，充分体现中方对亚太经济合作的高度重视。中方将继续为深化亚太合作、推动构建亚太命运共同体贡献智慧和力量。

亚太地区占世界人口1/3，占世界经济总量逾六成、贸易总量近一半，是全球经济最具活力的增长带。亚太经合组织是亚太地区重要经济合作平台，在促进区域贸易和投资自由化便利化方面不断取得进展，在推动全球和地区经济增长方面发挥了积极作用。当前，亚太地区局势总体稳定，区域合作不断取得进展，和平发展、合作共赢是主流。同时，世界进入新的动荡变革期，地缘政治紧张与经济格局演变叠加，冲击亚太地区发展环境和合作架构。各方期待亚太继续走和平发展之路、开放包容之路、和衷共济之路，因应时代挑战，推进区域经济一体化，开拓发展新局面，引领世界经济增长。

中国高举构建亚太命运共同体旗帜，坚定引领亚太合作方向。2013年以来，习近平主席出席或主持历次亚太经合组织领导人非正式会议并发表重要讲话，以中国主张促进亚太合作，以中国贡献推动亚太发展，以中国智慧凝聚亚太共识，推动各方共同构建开放包容、创新增长、互联互通、合作共赢的亚太命运共同体。今年，习近平主席将在亚太经合组织第三十次领导人非正式会议上发表重要讲话，全面阐述中国对深化亚太合作、促进地区和世界经济增长的重要主张。中方将坚定不移携手各方，共促亚太繁荣发展，共创亚太美好未来。

中国是亚太地区最重要的经济体之一，经济增长潜能巨大，为促进地区经济增长作出重要贡献。亚洲开发银行发布的《2023年亚洲经济一体化报告》显示，中国对亚太地区的经济增长贡献率达64.2%，并且贡献了亚太地区37.6%的货物贸易增长和44.6%的服务贸易增长。中方坚定推动深化互信、包容、合作、共赢的亚太伙伴关系，建设和平稳定、共同富裕、清洁美丽、守望相助的亚太，为亚太和全球发展繁荣带来新机遇、增添新动力。

中国的发展受益于亚太，也用自身发展回馈亚太、造福亚太。中国坚持实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放，坚持走中国式现代化道路，建设更高水平开放型经济新体制，将继续同世界特别是亚太分享中国发展的机遇。“中国式现代化的探索和成果为地区国家发展提供借鉴，期待习近平主席在此次会议上就促进经贸合作和互联互通、维护地区和平稳定提出更多重要主张”“期待中国为亚太各国在经济、文化、绿色发展等领域的合作带来新机遇”……国际社会普遍认为，一个繁荣富强的中国，不仅符合中国人民的根本利益，也将给亚太和世界带来更多福祉。

亚太的和平、稳定、繁荣属于全体亚太人民，亚太的未来要靠亚太人民携手创造。各方应坚守初心，以战略和长远眼光看待亚太合作，维护亚太经合组织在区域合作中的主渠道地位，维护亚太合作正确方向，携手构建亚太命运共同体。

《 人民日报 》（ 2023年11月15日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)