新华社巴黎11月14日电（记者乔本孝）第二届巴黎中法论坛14日在法国吉美国立亚洲艺术博物馆举行，为明年中法庆祝建交60周年预热。近200名中法政治、经济、文化界人士出席，回顾两国关系，畅谈合作前景。

中国驻法国大使卢沙野在开幕致辞中表示，中法关系即将走过一甲子，没有脱离友好合作的正轨。当前，世界百年未有之大变局加速演进，亟需当年中法建交所彰显的独立、理解、远见、共赢精神。中法有大国担当和共同利益，两国人民友谊深厚。站在新的历史起点，中法要继续秉持平等、尊重、信任原则，客观正面地相互看待，促进开放合作，推动构建人类命运共同体。

正在苏州参加第五届中法文化论坛的法国前总理拉法兰发来视频致辞。他表示，当前世界动荡频发，需要促进发展与合作。法中致力于增进世界和平稳定，共同应对全球共同挑战。明年是法中建交60周年暨文化旅游年，人文交流将为明年的庆祝活动带来活力和深度。

本届论坛的主题是“中法建交60年，继往开来再出发”。活动设置三个分论坛，分别聚焦战略、经济和人文交流。

1964年1月27日，中法两国建立大使级外交关系，法国成为第一个同中国正式建交的西方大国。

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