新华社开罗11月14日电 专访：中国高水平对外开放助力世界经济发展——访埃及阿拉伯研究中心顾问迪卜

新华社记者沈丹琳 姚兵

埃及阿拉伯研究中心顾问、国际关系和政治经济研究专家阿布·贝克尔·迪卜日前在开罗接受新华社记者专访时强调，中国坚持推进高水平对外开放，各项举措促进了世界经济发展。

迪卜表示，过去几年里，新冠疫情和地区冲突等多重冲击对世界经济造成负面影响，在此背景下，作为国际经济贸易的重要参与者，中国的对外开放政策对世界经济复苏具有重要意义。

迪卜说，中国经济持续增长并推出旨在加强国际合作的多项倡议，让国际伙伴从中受益。中国多年来的开放成果和积累的丰富经验得到了世界普遍认可。

近年来，中非经贸合作日益密切，各领域合作发展迅速。迪卜说，中国正助力非洲国家实现可持续发展。

这位埃及专家认为，“一带一路”倡议为中国和共建国家可持续发展提供了广阔机遇。通过举办进博会等举措，中国为推动世界经济复苏和贸易发展提供了宝贵机会。

“进博会并不是传统意义上的展览会，而是在一个更加开放的环境中，促进全球经贸往来的又一重要平台。”他说。

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