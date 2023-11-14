新华社北京11月14日电 伊拉克民兵武装13日声称用无人机袭击了美国驻叙利亚的军事基地。前一天，美军空袭叙利亚东部，炸死至少6人。

伊拉克民兵武装“伊斯兰抵抗组织”发表声明说，该组织武装人员对美军设在叙利亚东南部的“绿村”基地发动无人机袭击。

叙利亚沙姆广播电台援引上述组织消息人士的话报道，这一民兵武装还用无人机袭击了美军设在叙利亚东部的另一座基地。

黎巴嫩“广场”电视台13日早些时候报道，美军位于叙利亚东部和东北部的另外两座基地也遭到火箭弹和无人机袭击。这些袭击据信是对美军空袭叙利亚的最新回应。

美国国防部长劳埃德·奥斯汀13日说，美军12日对伊朗伊斯兰革命卫队及其附属组织在叙利亚东部的两处军事目标实施精确打击。按照法新社说法，这是近三周来美军在叙利亚实施的第三次类似空袭。

美国福克斯电视台援引美国国防部官员的话报道，12日的空袭致死至少6人。总部设在英国的“叙利亚人权观察组织”称，8名民兵在此次空袭中死亡，其中包括叙利亚人和伊拉克人。

美国指认伊朗支持的武装组织袭击美军驻扎在中东的基地。伊朗常驻联合国代表阿米尔·赛义德·伊拉瓦尼10日回应说，伊朗没有参与其中。

新一轮巴以冲突爆发后，美军位于中东的军事基地频频遇袭。五角大楼副发言人萨布丽娜·辛格9日称，10月17日至11月9日，美军和美国主导的联军在中东地区遭遇至少46起袭击，其中24起发生于伊拉克，22起在叙利亚，共56人受伤。（王宏彬）

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