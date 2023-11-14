新华社北京11月14日电 日本财务副大臣神田宪次13日因名下公司拖欠税款辞职，成为首相岸田文雄9月改组内阁后第三名涉丑闻辞职的阁僚。日本媒体认为，这起事件将使岸田内阁低迷的支持率雪上加霜。

9月13日，日本首相岸田文雄（前排中）在东京的首相官邸率阁僚合影。新华社记者张笑宇摄

神田宪次现年60岁，是日本执政党自由民主党众议员。据日本《文春周刊》网络版“文春在线”8日报道，神田宪次名下公司2013年至2022年因拖欠税款，公司所在楼宇和土地多次被税务部门查封；他本人身为税务师，违反行业相关规定未参加必要研修。

神田宪次9日承认上述报道属实，一度拒绝辞职。面对在野党阵营施压，他13日向财务大臣铃木俊一递交辞呈。日本媒体援引政府消息人士的话报道，自民党众议员赤泽亮正将接替他的职务。

至此，岸田新内阁最近一个月内有三名阁僚涉丑闻辞职。除神田宪次外，山田太郎因曝出婚外情辞去文部科学政务官职务，柿泽未途因涉嫌违反选举法卸任法务副大臣。

在野党阵营指出，内阁频曝丑闻导致出现“辞职多米诺”，岸田文雄应重新审视全部副大臣和政务官人选是否合适。岸田文雄13日承认存在任命责任，称对此感到“抱歉”。

日本富士新闻网13日公布的民调结果显示，岸田内阁支持率为27.8%，较上月下跌7.8个百分点，创下他2021年10月就任首相以来的新低；不支持率升至68.8%，较上月增加9.2个百分点。（张旌）

(责编：崔越、徐祥丽)