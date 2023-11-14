人民网北京11月14日电 （记者简承渊）应急管理部11月14日举行专题新闻发布会，介绍“一带一路”自然灾害防治和应急管理国际合作机制建设进展成效，发布《“一带一路”国家灾害评估报告》。应急管理部国际合作司司长刘为民在会上介绍，本届“一带一路”自然灾害防治和应急管理国际合作部长论坛将在11月16日在北京举办，届时将近70个国家（地区）和国际、区域组织的近80家机构线上出席，其中正部级及以上代表近40位，30多个国家和国际组织驻华机构派代表现场参会。

本次部长论坛活动从10月上旬开始，采用线上线下结合，系列活动错期举办的方式，已持续一个多月。在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛前夕已经举办了应急救援、防灾减灾救灾2个分论坛，举行了“一带一路”国家应急救援联合演练，挂牌成立了“一带一路”国际灾害风险研究中心等6家支撑机构。此次论坛突出成果导向，宣布正式建立“一带一路”自然灾害防治和应急管理国际合作机制，将聚焦共建国家的主要关切，既共同规划合作机制的下一步发展，又开展具体行业领域的经验交流。会上除发布《“一带一路”国家灾害评估报告》外，后续还将适时发布《“一带一路”应急管理蓝皮书》，对于推动新时代应急管理国际合作事业高质量发展、服务共建“一带一路”具有重要意义。

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