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欧盟理事会批准申根签证数字化新规

2023年11月14日13:30 | 来源：新华网
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　　新华社布鲁塞尔11月13日电（记者付一鸣）欧盟理事会13日批准了申根签证数字化相关的新法规，创建统一的申根签证线上申请平台，从而使未来申根签证的申请程序更加便捷。

　　欧盟理事会在当天发布的一份声明中说，根据新规，欧盟将创建统一的申根签证线上申请平台。除少数例外情况，申根签证申请者将不用再前往申根国家使领馆，而是通过该数字平台进行申请。欧盟委员会此前表示，该平台预计于2024年开始开发，并于2026年投入使用。签证申请人将在该平台上输入所有相关信息，上传旅行证件和证明文件的电子版，并支付签证费用。与此同时，当前的签证贴纸也将由加密签名的条形码取代。

　　声明说，少数例外情况包括首次申请者、生物特征数据不再有效的申请者和持有新旅行证件的申请者，这些申请者仍需本人去相关使领馆办理申请。

　　欧盟轮值主席国西班牙看守政府内政大臣费尔南多·格兰德-马拉斯卡·戈麦斯当天在声明中说，在线申请申根签证将简化申请流程，提高处理申请的效率，并减轻国家行政部门的负担。

　　为了应对签证贴纸带来的安全风险和新冠疫情下签证办理的低效，欧盟委员会于2022年4月提交了这项旨在实现签证申请程序数字化的立法提案。

　　据悉，新规将在欧盟官方公报上发布的第20天起生效，具体实施日期将在线上签证平台和数字签证的技术工作完成后确定。

(责编：崔越、徐祥丽)

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