人民网苏州11月14日电 （谢莹）11月13日，由欧美同学会（中国留学人员联谊会）、法国展望与创新基金会共同主办的第五届中法文化论坛在江苏省苏州市开幕。全国人大常委会副委员长、欧美同学会会长丁仲礼，中国红十字会会长陈竺，江苏省政府副省长徐缨，法国前总理、法国展望与创新基金会主席让-皮埃尔·拉法兰，法国驻华大使白玉堂等共同为第五届中法文化论坛启幕。

第五届中法文化论坛启幕仪式。中国新闻网记者 李太源摄

丁仲礼在致辞中指出，中法自1964年建交以来，双方以文化交流增进相互理解，为中法全面战略伙伴关系奠定了坚实基础。当今世界进入新的动荡变革期，历史是倒退还是进步，很大程度上取决于我们如何看待和处理不同文明之间的差异。每一种文明都扎根于自己的生存土壤，凝聚着一个国家、一个民族的非凡智慧和精神追求，彰显着创造之美。中法两国即将迎来建交60周年，希望两国嘉宾通过本届论坛在文化领域深入交流，进一步巩固中法两国人民世代友好的民意基础，共同为世界和平和人类进步作出新的贡献。

全国人大常委会副委员长、欧美同学会会长丁仲礼致辞。中国新闻网记者 李太源摄

拉法兰在致辞中表示，深化两国关系，需要的不是相互观察，而是超越分歧。面向未来，法中两国虽然是不同的文明，但有着共同的价值，我们要求同存异，在共同点上彼此分享、融合互鉴。文化交流交往是通往和平最好的方式，创意和创造则为我们走出困境提供了智慧和力量。

法国前总理、法国展望与创新基金会主席让-皮埃尔·拉法兰致辞。中国新闻网记者 李太源摄

白玉堂在致辞中表示，今年4月法中两国元首会晤为两国关系发展注入新的动力。2024年是中法两国建交60周年，也是中法文化旅游年、巴黎奥运年。法国驻华使馆将始终为两国文化项目交流提供支持，为法中文化、艺术工作者提供合作空间，致力于交流对话，共同创造新未来。

法国驻华大使白玉堂致辞。中国新闻网记者 李太源摄

徐缨在致辞中表示，改革开放以来，江苏与法国的交流日益广泛、往来日益密切，取得了丰硕的合作成果。徐缨表示，我们愿以此次论坛为契机，促进文化交流之路越走越宽，积极搭建艺术、文物、旅游、文化产业等领域对话平台，增进团结互信、民心相通，让不同文明各美其美、美美与共。促进经贸合作之路越走越广，以“一带一路”交汇点建设为抓手，立足双方资源禀赋和产业优势，在新一代信息技术、智能制造、生物医药、清洁能源等新兴领域深化投资合作，进一步实现互利共赢发展。

江苏省政府副省长徐缨致辞。中国新闻网记者 李太源摄

以“中法友谊新时代，文化交流新起点”为主题，本届论坛旨在落实中法两国元首共识，增进两国文明交流互鉴，为两国文化艺术界人士交流与对话搭建民间平台。

第五届中法文化论坛开幕式现场。中国新闻网记者 李太源摄

中法文化论坛是欧美同学会发挥“民间外交生力军”作用的重要平台，自创办以来已于2016年至2019年先后在中国北京、法国里昂、中国西安、法国尼斯举办了四届，交流领域涵盖文化、艺术、教育、科技、商业等多个方面，为促进中法两国文化交流、文明互鉴发挥了重要作用，已成为中外文化交流领域的品牌活动。

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