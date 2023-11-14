人民网里约热内卢11月12日电 （记者陈海琪）当地时间11月12日，巴西中国和平统一促进会（以下简称“巴西和统会”）与中国侨联副主席、山东省侨联主席李兴钰率领的访问团在里约举行座谈会，双方在会上签署了《建立友好社团关系协议书》。

中国侨联副主席、山东省侨联主席李兴钰（右）与巴西和统会会长王俊晓签署合作协议书。人民网记者 陈海琪摄

这项协议以“沟通信息，资源共享，优势互补，共同发展”为原则，旨在建立经常性沟通机制与渠道，在科学技术、文化教育、贸易投资、法律咨询、社会公益等各项事业上推动合作交流与互助，推动侨务事业更上新台阶。

李兴钰表示，希望以此次协议签署为契机，构建侨联与海外侨社相互学习、合作发展的纽带，共同促进中巴经济、文化和贸易的发展。此外，他也欢迎里约的侨胞能够前往山东投资兴业和观光考察。

中国侨联副主席、山东省侨联主席李兴钰（中）在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

中国驻里约热内卢总领事馆副总领事王尉育在座谈会上表示，巴西和统会及里约广大爱国侨胞长期以来在推动两岸关系和平发展、推进中国和平统一进程、促进中巴友好等方面所做的工作，值得充分肯定；希望里约侨胞在座谈会上积极为祖国经济发展和中巴务实交流与合作提供有益建议，为中巴两国友好不断作出更大贡献。

中国驻里约总领馆副总领事王尉育（中）在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

巴西和统会会长王俊晓表示，巴西和统会广泛团结海内外爱国友好力量，扎实推进对台交流交往，坚决开展反分裂斗争，积极为促进国家统一和实现中华民族伟大复兴贡献力量。他希望通过此次协议的签署，与山东省侨联在反“独”促统、和谐侨社建设、中巴经济人文交流等领域建立更加紧密的合作机制。

巴西和统会会长王俊晓（中）在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

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