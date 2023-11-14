新华社伦敦11月13日电（记者杜鹃 许凤）英国首相苏纳克13日宣布改组内阁，内政、外交、卫生和社会福利大臣等多个职位被调整。

苏纳克当天解除布雷弗曼内政大臣职务，任命原外交大臣克莱弗利为内政大臣，前首相卡梅伦出任外交大臣。

克莱弗利在出任内政大臣后表示，他的首要工作之一是阻止非法移民偷渡到英国。卡梅伦在接受外交大臣的任命后发表声明说，英国正面临一系列国际挑战，包括俄乌冲突和中东危机。

当天，另有多名政府官员辞职或遭解职，苏纳克随后作出更多人事调整决定。根据新内阁名单，原卫生和社会福利大臣巴克利任环境、食品和乡村事务大臣，阿特金斯任卫生和社会福利大臣，格伦任主计长，霍尔登任内阁不管大臣和保守党主席。

据英国媒体报道，布雷弗曼此次遭解职是她第二次离开内政大臣岗位。她曾在前首相特拉斯政府中短暂出任内政大臣。苏纳克就任首相后再次任命布雷弗曼为内政大臣。随着新一轮巴以冲突持续，伦敦多次爆发大规模示威。布雷弗曼近日发表文章评论警方应对示威人群的行动。文章发表后，布雷弗曼被指破坏警方运作独立性、削弱公众对警方的信心。

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