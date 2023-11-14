人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

英国首相改组内阁

2023年11月14日08:20 | 来源：新华网
小字号

　　新华社伦敦11月13日电（记者杜鹃 许凤）英国首相苏纳克13日宣布改组内阁，内政、外交、卫生和社会福利大臣等多个职位被调整。

　　苏纳克当天解除布雷弗曼内政大臣职务，任命原外交大臣克莱弗利为内政大臣，前首相卡梅伦出任外交大臣。

　　克莱弗利在出任内政大臣后表示，他的首要工作之一是阻止非法移民偷渡到英国。卡梅伦在接受外交大臣的任命后发表声明说，英国正面临一系列国际挑战，包括俄乌冲突和中东危机。

　　当天，另有多名政府官员辞职或遭解职，苏纳克随后作出更多人事调整决定。根据新内阁名单，原卫生和社会福利大臣巴克利任环境、食品和乡村事务大臣，阿特金斯任卫生和社会福利大臣，格伦任主计长，霍尔登任内阁不管大臣和保守党主席。

　　据英国媒体报道，布雷弗曼此次遭解职是她第二次离开内政大臣岗位。她曾在前首相特拉斯政府中短暂出任内政大臣。苏纳克就任首相后再次任命布雷弗曼为内政大臣。随着新一轮巴以冲突持续，伦敦多次爆发大规模示威。布雷弗曼近日发表文章评论警方应对示威人群的行动。文章发表后，布雷弗曼被指破坏警方运作独立性、削弱公众对警方的信心。

(责编：崔越、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部