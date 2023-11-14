新华社华沙11月13日电（记者张章 陈琛）波兰新一届议会13日举行首次会议，希蒙·霍洛夫尼亚当选众议院议长。

在当天的众议院投票中，由公民联盟、“第三条道路”联盟和新左翼党共同提名的候选人霍洛夫尼亚获得265票，法律与公正党候选人、前众议长伊丽莎白·维特克获得193票。在参议长选举中，来自公民联盟的玛乌戈扎塔·基达瓦-布隆斯卡获得66票当选。

当天下午，波兰总理、代表法律与公正党的莫拉维茨基正式递交辞呈解散现政府。当晚，波兰总统杜达再次任命莫拉维茨基为总理负责组阁。莫拉维茨基须在两周内完成组阁，随后接受众议院信任投票。如果新内阁未能通过信任投票，众议院将选举新的总理组阁。

波兰众议院共有460个席位，参议院有100个议席。在10月15日举行的波兰议会选举中，法律与公正党继续保持议会众议院第一大党地位，但只获得众议院的194席，未能超过半数席位，失去独立执政资格。杜达11月6日宣布，根据议会传统，赢得议会选举的政党首先获得组阁机会。经过分析和磋商，他决定将组阁任务交给总理莫拉维茨基。

此间分析指出，法律与公正党大概率无法组阁成功，总共获得248个议席的公民联盟、“第三条道路”联盟和新左翼党将很可能组成联盟上台执政，曾担任欧洲理事会主席的前总理图斯克预计将出任总理。

(责编：崔越、徐祥丽)