本报记者 邢 雪

外国客商与中国展位工作人员洽谈合作事宜。

外国客商到中国展位了解相关行业信息。

以上图片均为本报记者邢雪摄

2023年英国伦敦世界旅游交易会日前落下帷幕。本届展会主题是“你有力量改变旅行——旅行有力量改变世界”，来自180多个国家和地区的3800多家展商参展。中国派团参加该交易会的线下展，以“你好！中国”旅游形象为主题的中国展区亮相交易会。

中国市场备受青睐

交易会上，由中国驻伦敦旅游办事处牵头，北京、上海、陕西、湖北、江西五省市的文旅部门以及多家旅游企业、航空公司联合参展，分主题展示赴华旅游产品、线路，宣介最新入境旅游政策。

中国驻英国大使馆公使衔参赞李立言在中国展区开幕式上说，世界旅游市场迅速恢复活力，中国也张开双臂欢迎世界游客到来。今年中国展区的主题“你好！中国”是中国国家旅游形象在伦敦首次发布，是相约中国的诚挚邀请，也揭开了中英双方文旅合作的崭新篇章。

记者看到，中国展区以国宝大熊猫为主推形象，融合中国红、祥云纹、竹子等特色元素，展示了中国旅游的独特魅力。在3天的活动中，中国展区重点推介了“你好！中国”赴华旅游线路，以及京粹文化、“中国入境旅游第一站”上海、“古丝绸之路起点”陕西、“千湖之省”湖北等旅游产品。

黄鹤楼折扇、滕王阁序竹简、西秦刺绣以及上海国际文化大都市视频宣传片等旅游产品吸引了一大批业内人士驻足。来自一家意大利旅行社的参会者马尔切洛专程来中国展区寻找与航空公司及目的地管理公司的合作机会，“看到中国派团参展，我们感到很振奋。中国的旅游资源很丰富，我们希望通过加强旅游合作，让更多人到中国去看看。”

已经往返中国40多次的“丝绸之路旅游城市联盟”英国麦克尔斯菲尔德市代表阿拉斯泰尔·布莱克对记者表示：“旅行增进理解，理解推动合作。希望大家多去中国看看。这是一个美丽的国家，有着热情好客的人民。”

“我们不仅有兵马俑，还有陕北的民歌，陕南的山清水秀。在西安，‘大唐不夜城+长安十二时辰’唐文化全景展示区将历史文化资源与当代光影科技结合在一起，推出沉浸式体验。我们还有乡村旅游、艺术文化展演等丰富的旅游项目。”前来参会的陕西省文化和旅游厅厅长高阳告诉记者，“我们希望在国际上推介陕西，吸引更多外国游客到访陕西，感受陕西日新月异的变化。”

据介绍，为了方便国际游客前往陕西，2019年12月西安率先成为中国西北地区首个144小时过境免签城市，航空公司和旅行社组织境外旅游团乘坐包机、旅游专列前往陕西旅游，也可享受不同程度的补贴支持。

智慧旅游引发关注

交易会上，可持续发展和新技术应用受到业内人士普遍关注。多场论坛聚焦绿色发展、可持续基础设施建设、大数据应用等议题。

世界旅游交易会总监朱丽叶·洛萨多表示，今年世界旅游日的主题是“旅游与绿色投资”，“可持续发展是旅游业发展的基石。目前面向整个行业的可持续基础设施和绿色政策投资比以往任何时候都更加重要。”

德国国家旅游局鼓励游客在一个目的地停留更长时间，以减少碳足迹。西班牙旅游局表示已经推出了慢速旅行，鼓励乘坐火车度假。巴西旅游局则重点推介生态旅游目的地博尼图，以推广可持续旅游理念。

在由世界旅游城市联合会主办的“科技赋能智慧旅游城市建设”论坛上，迪拜世博城首席销售和市场开发宣传官道格拉斯—霍姆分享了迪拜世博城的建设经验及减排目标，强调科技对未来城市的可持续建设具有重要作用。

北京市文化和旅游局负责人李宝春在交流活动中介绍了北京建设智慧旅游城市的经验。他说，北京把握住了“科技+旅游”的发展契机，积极推动人工智能、大数据、云计算、虚拟现实等技术转化为实际应用，为游客和市民提供高效的、智慧的城市服务。目前，北京城区5G信号覆盖率保持在99%以上，“仅需要一部手机，游客就可以自由在北京游览”。

业内人士表示，人工智能技术的快速发展正在改变传统旅游业态，对如何提供更好旅游服务提出了更高要求。携程集团董事总经理兼（国际市场）副总裁蔡文轩表示，人工智能技术可为游客提供智能查询建议和个性化酒店推荐，增强了用户体验。在技术推动下，手机软件不仅能推荐旅游目的地的热门活动、价格变化预测、体验分享等，查询和客户服务也都可以实现人工智能语音对话。此次交易会期间，陕西还与英国和法国的3家公司签署了旅游服务及数字技术开发合作协议。

行业发展前景看好

交易会发布了由英国牛津经济研究院旗下的“旅游经济”撰写的全球旅游报告。报告认为，“尽管旅游业面临航空燃料、财务和人工等成本上升的挑战，目前仍没有明显迹象表明成本提高会阻碍实际出行量”，从旅游方式来看，休闲旅游的复苏态势最为强劲，目前已经恢复到2019年峰值水平的九成。报告预计，到2023年底，全球出境游人次将超过12.6亿，约为新冠疫情之前2019年峰值水平的86%。

业内人士指出，新兴市场国家经济增长以及人口和社会变化为全球旅游市场带来更大发展机遇。到2023年底，中东地区入境休闲游客数量预计将比2019年增长13%。印度尼西亚等新兴市场国家旅游市场也存在较大增长机遇。报告指出，今年10月开通的印尼雅万高铁为当地旅游增长带来了机遇。“雅万高铁的开通为游客出行带来了巨大便利。”印尼旅游和创意经济部的部门官员黛西·鲁哈蒂表示，今年上半年，印尼境内游客数量已达4.33亿人次。随着雅万高铁的开通，预计2023年全年印尼境内游客人次可达12亿至14亿。

朱丽叶·洛萨多表示，如今各国游客更愿意充分利用宝贵的出游时间来创造珍贵的回忆，深入了解目的地，探索文化、美食和自然。随着许多国际性的文化和体育赛事活动陆续恢复，消费者对独特、难忘体验的需求不断增加，个性化旅游成为行业的焦点和机遇之一。

（本报伦敦11月13日电）

《 人民日报 》（ 2023年11月14日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)