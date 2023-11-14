新华社联合国11月13日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表耿爽13日在第四届建立中东无核及其他大规模杀伤性武器区会议上发言时表示，作为建立中东和平机制的重要一环，当前背景下国际社会加大力度支持建立中东无核及其他大规模杀伤性武器区，对于促进中东地区国家和解与合作、推动中东和平进程的紧迫性和重要性更加凸显。

耿爽说，核武器等大规模杀伤性武器问题一直是导致中东地区互信不足、影响地区和平与稳定的重要因素。中方支持建立中东无核及其他大规模杀伤性武器区，认为此举有助于遏制大规模杀伤性武器扩散，维护国际防扩散体系的权威性和有效性，减少军备竞赛和冲突风险，为实现地区长治久安提供重要机制保障。

耿爽表示，本届会议召开正值巴以冲突加剧之际。中东和平安全关乎地区国家利益，也关乎全球稳定。针对当前全球和地区安全困境，中方主张国际社会应当坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，坚持构建均衡、有效、可持续的国际安全架构，坚持走对话而不对抗、结伴而不结盟、共赢而非零和的新型安全之路。这是中方为消弭国际冲突根源、实现地区长治久安提供的中国智慧和中国方案。

耿爽表示，中东问题历史和现实矛盾交织，解决起来绝非一朝一夕，需要各方秉持共同安全理念，坚持安全不可分割原则，逐步塑造有利的政治外交氛围。地区国家应加强团结协作，不断积累互信、凝聚共识。某些域外国家应摒弃狭隘地缘政治私利和政治化操弄，停止在地区蓄意制造对立、煽动对抗，为维护地区安全作出切实贡献。

耿爽指出，日前以色列官员有关在加沙地带使用核武器的言论引起轩然大波，中方对此种言论感到震惊、表示关切。这种言论冒天下之大不韪，极其不负责任，极其令人不安。这种言论同核战争打不赢也打不得的国际共识相悖，同建立中东无核武器区的国际精神相悖，更同当前要求缓和局势、停火止战、保护平民的国际呼声相悖。中方敦促以方官员收回这些言论，敦促以方尽快以无核武器国家身份加入《不扩散核武器条约》，并将所有核设施置于国际原子能机构保障监督之下。

耿爽表示，中国一贯支持建立无核武器区的国际努力，签署和批准了所有开放供签署的无核武器区条约议定书，并严格履行相关义务。中国将继续以实际行动为维护中东地区和平、安全与稳定作出自身贡献，愿同其他有关各方一道，推动此次会议凝聚共识，为建设中东无核武器区注入新的动力。

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