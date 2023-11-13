新华社开普敦11月13日电（记者王雷 王晓梅）11月6日至10日，地球观测组织（GEO）2023年会议周在南非开普敦举办。中国代表团参加会议周，出席了GEO部长级峰会、全会等相关会议及活动。

此次会议周主题为“倾听地球”，包括第19届全会、第六次部长级峰会、第62次执委会会议等核心会议以及地球观测成果展览和近70场不同主题的边会等。来自中国、美国、欧盟、南非等的近千名代表参加了会议周的各项活动。

在部长级峰会上，与会代表回顾了自2019年堪培拉峰会以来GEO取得的成就，同时围绕地球观测推动可持续发展、全民地球智能、弥合数字鸿沟等议题展开了热烈讨论。会议通过《开普敦部长宣言》，承诺将进一步促进多方公平参与，改善地球观测知识服务，确保GEO服务惠及各界。

GEO中国联合主席、科技部副部长张广军在部长级峰会开、闭幕式上致辞并就“弥合数字鸿沟”议题作专题发言，分享了中国地球观测领域推动缩小南北国家间数字鸿沟的途径方案，呼吁合力营造开放、包容、公平、公正、非歧视的地球观测发展格局和数字经济发展生态，强调GEO应积极推动地球观测基础设施联通，着力保障空间地理信息要素畅通，以包容互鉴的价值取向有效促进各国发展理念融通，不断增进各国以及所有利益相关方民心相通，共同推动实现更加强劲、绿色、健康的全球发展。

第19届全会审议了以“全民地球智能”为主题的第三个十年战略计划，围绕全球生态制图项目、全球综合热效应服务、从国家到全球的协同参与等议题进行了专题讨论。全会期间，中国接任2024年度轮值主席，全面主持下一年度工作。

会议周期间，中国代表参加了第62次执委会。中方还组织了地球观测成果展览、主办了7场精品边会，详细介绍了在地球观测领域取得的最新研究成果。

地球观测组织成立于2005年，是目前国际上地球观测领域最大的政府间合作组织。

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