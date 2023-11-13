新华社悉尼11月13日电 专访：期待亚太经济合作组织成员加强区域经济一体化——访澳大利亚经济学家罗震

新华社记者王琪 梁有昶 郝亚琳

澳大利亚悉尼科技大学澳中关系研究院院长、经济学家詹姆斯·劳伦斯森（中文名罗震）日前在接受新华社记者专访时表示，他期待亚太经合组织成员在即将召开的第三十次领导人非正式会议上为加强区域经济一体化作出更多努力。

罗震指出，发展经济仍是亚太地区重点，亚太经合组织是讨论相关议题的重要平台。其包容性可以有效表明，亚太地区仍着眼于经济发展和区域经济一体化进程。

谈及对亚太经合组织第三十次领导人非正式会议的展望，罗震表示，希望与会各方能为深化整个地区的经济一体化作出更多努力。

罗震将中国称作“亚太地区经济支柱”，认为中国经济增长速度“几十年来都高于地区平均水平”，直至今天依然如此。中国的经济发展对整个亚太地区都是“好消息”。

罗震表示，当前，亚太地区迫切期待中美关系改善。鉴于中美互为重要贸易伙伴的事实，美国显然不想与中国完全“脱钩”。近两年来，美国实施的部分对华政策“极度令人担忧”，意在遏制中国经济发展，但这种做法难以奏效。

罗震认为，澳大利亚与中美两国都建立了密切联系，应该向美方传递一个重要信息：澳大利亚欢迎美国参与亚太地区建设，但拒绝排他性机制，澳大利亚也要同中国合作。

罗震提及澳大利亚外交部长黄英贤去年12月曾在美国华盛顿发表讲话。黄英贤在讲话中明确指出，区域经济一体化符合澳大利亚国家利益。

“希望华盛顿已经接收到这一信息。如果没有，亚太经合组织会议将为澳大利亚提供传递信息的又一个机会。”罗震说。

(责编：王禹蘅、张悦)