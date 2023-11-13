新华社巴西贝洛奥里藏特11月13日电 通讯：巴西中小精品咖啡企业期望叩开中国市场

新华社记者赵焱 陈威华

在巴西东南部米纳斯吉拉斯州塞拉杜地区的巴里纳斯农场里，红黄绿色相间的咖啡果实已经挂满枝头，丰收在望。农场主人蒂亚戈·阿尔维斯正关注着在该州首府贝洛奥里藏特举行的国际咖啡周赛事，盼望自家参赛咖啡取得好名次后，有机会打开中国等新市场的大门。

已有200年历史的巴里纳斯农场1950年开始种植咖啡，由于地处位置海拔较高，经历过两次“毁灭式”的霜冻，但蒂亚戈的祖父和父亲都没有放弃种植咖啡，逐渐从只生产大批量咖啡生豆转向制作高质量的精品咖啡。巴西农牧业联合会也在协助像巴里纳斯农场这样的中小咖啡企业走向世界。

在巴里纳斯农场里，每两行咖啡树中间都种植了其他低矮植物，不仅能起到保持水土作用，这些植物的花与咖啡花通过蜜蜂交叉授粉，还能够培育出味道独特的咖啡。农场还种植了葡萄、甘蔗，养殖蜜蜂、奶牛，形成生物多样性小环境。咖啡豆晒场边的太阳能板可供电，目前农场内电力已完全靠太阳能实现自给自足。

蒂亚戈说，农场选择低碳模式的原因是深知农业发展的自然之道，只有可持续发展才能让庄园更好发展，使产品更加得到消费者青睐。

距离巴里纳斯农场200多公里的圣芭芭拉农场种植咖啡不到10年，女主人胡利娅娜·梅洛已经带领自己的团队在巴西屡屡获奖，包括在塞拉杜地区联合会举办的质量和可持续发展大赛中夺冠，在2021年塞拉杜精品咖啡大赛中赢得第二名等。胡利娅娜认为，农场取得好成绩的原因在于走可持续发展道路。

记者在圣芭芭拉农场中看到，所有咖啡树下都有一排灌溉管道，供水根据实际需要输送，每片咖啡田都有监测仪表在实时监测，雨季一般不需要浇灌，在旱季时根据需水量灌溉。

胡利娅娜说：“我们注重保护生态系统，可持续、高质量和食品安全是我们产品的三大支柱。”

与巴里纳斯农场一样，圣芭芭拉农场的咖啡园里树行中间也都种植了其他植物，农场还与附近大学合作聘请科研人员参与育种，经过几年科学种植，农场收成不断增加，环境也越来越好。

记者在圣芭芭拉农场看到中文版的宣传手册，其官方网站也有中文选项。巴西农牧业联合会国际关系处长苏梅·莫里告诉记者：“我们为这些中小生产商提供技术支持，监督产品质量，推荐技术人员，还带领他们出国参加展会。”

莫里介绍说，巴西农牧业联合会分别在上海、迪拜和新加坡设立了三个国际办事处，巴西希望出口产品和出口目的地都实现多样化。“今年我们组织了包括咖啡生产商在内的12家农产品生产商，参加在上海举行的进博会，取得了良好效果。”

对于巴西精品咖啡进入中国市场，巴西农牧业联合会抱有很大期待。莫里表示：“中国是一个庞大的市场，同时也是一个要求很高的市场。因此我们要求生产商在对自己产品进行包装、营销的同时，要更加注重了解中国人的消费喜好，不断推出符合中国消费者口味的产品。”

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