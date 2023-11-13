新华社北京11月13日电 以色列总理本雅明·内塔尼亚胡12日接受美国媒体采访时说，“可能”与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）就释放遭扣押人员达成协议，但拒绝披露更多细节。

内塔尼亚胡还说，巴勒斯坦加沙地带必须由“不同的权力机构”管辖。

这张以色列国防军11月12日发布的照片显示，以军地面部队在加沙地带北部开展军事行动。新华社发

可能谈判放人

内塔尼亚胡在12日播出的美国全国广播公司(NBC)《与新闻界对话》电视节目中说，眼下公布细节可能会破坏为释放遭扣押人员所做谈判。“我觉得我说得越少，它（协议）实现的机会就越大。”

哈马斯10月7日自加沙地带对以色列发起突袭，致死约1200人，同时扣押约240人。以色列随后发起猛烈报复，誓言清除哈马斯。冲突爆发一个多月来，以军在加沙地带的军事行动已造成超过1.1万名巴勒斯坦人死亡、超过2.7万人受伤。以色列还全面封锁并围困加沙地带，逾160万巴勒斯坦民众流离失所，严重人道主义危机不断恶化。虽然国际社会呼吁停火的呼声日益高涨，但以方多次拒绝停火，坚持要求哈马斯释放全部遭扣押人员。

这张以色列国防军11月12日发布的照片显示，以军地面部队在加沙地带北部开展军事行动。新华社发

回答有关以色列距争取到遭扣押人员获释还有多远时，内塔尼亚胡说，以军在加沙地带开始地面行动前，任何所谓接近达成放人协议的说法都是“胡扯”。以方“可能”与哈马斯谈妥协议，但协议将是“军事压力的结果”。“如果协议可达成，我们会正式宣布。”以军本月7日进入加沙城“中心地带”，12日控制了加沙城的地中海码头。

美国政府一名要求匿名的官员12日向NBC证实，有关各方正谈判释放遭扣押人员，包括以方大约80名妇女儿童，以及巴方妇女和青少年。美方同时正探索其他选项，不能确保哪一选项会成功。哈马斯迄今释放4人。

同一天，美国总统国家安全事务助理杰克·沙利文在美国哥伦比亚广播公司(CBS)《面向全国》电视节目中说，经卡塔尔斡旋，以色列与哈马斯正进行放人谈判。沙利文说，美国也深度介入该谈判。一名未具名美国高级别官员同时告诉CBS，眼下还没有互释遭扣押人员的协议，但不排除尚未完成的谈判最终协议中会包含这部分内容。

11月11日，在加沙地带南部城市拉法，人们查看遭以色列袭击后的建筑。新华社发（哈立德·奥马尔摄）

谁来治理加沙

内塔尼亚胡12日还告诉NBC记者，加沙地带必须由“不同的权力机构”管辖，但他拒绝表态是否支持一支国际部队在冲突结束后管控该地区。内塔尼亚胡还拒绝明确他所指的是哪一权力机构，只表示“眼下说这些为时过早”。

2007年，巴勒斯坦解放组织主流派别巴民族解放运动（法塔赫）与哈马斯爆发冲突，哈马斯夺取加沙地带控制权，法塔赫主席马哈茂德·阿巴斯领导的巴民族权力机构实际控制约旦河西岸地区。

美国政府先前公开反对以色列在冲突结束后占领加沙。美国国务卿安东尼·布林肯8日提出，加沙地带治理应由巴勒斯坦人主导，加沙应与约旦河西岸地区统一，由巴民族权力机构管辖。

11月11日，一名男孩在加沙地带南部城市汗尤尼斯街头用柴火做饭。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

内塔尼亚胡12日接受美国有线电视新闻网采访时说，除以色列发挥安全作用外，冲突结束后控制加沙地带的将是“一个重建过的民政当局……某种文职性巴勒斯坦民族权力机构”。

内塔尼亚胡强调，必须有所改变，“否则我们会掉入同一个兔子洞里，拥有同样的结果”。（海洋）

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