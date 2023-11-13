新华社利雅得11月12日电 （国际观察）阿拉伯-伊斯兰国家共同发出停火止战声音

新华社记者胡冠 王海洲

为期一天的阿拉伯-伊斯兰国家领导人联合特别峰会11日在沙特阿拉伯首都利雅得落下帷幕。会议提出多项要求和呼吁，包括打破对加沙地带的围困，立即向该地运送包括燃料在内的人道救援物资，调查以色列在加沙地带的违法行为等。

分析人士指出，此次由沙特主办的峰会受到阿拉伯国家和伊斯兰国家的广泛支持，包括伊朗总统莱希在内的多国领导人与会。这表明尽快停火和允许人道主义援助进入加沙地带已成为阿拉伯国家和伊斯兰国家的共识。它们为此团结起来，对以色列和美国施加压力，寻求巴勒斯坦问题的公正解决。

呼吁停火止战

巴以冲突是当前全球关注的一个焦点，也是阿拉伯国家和伊斯兰国家最关心的问题，是本次特别峰会的主要议题。

与会各方当天发表声明，呼吁国际刑事法庭调查以色列在加沙地带的违法行为，谴责以色列强迫巴勒斯坦人迁移的企图，要求联合国安理会通过有约束力的决议以制止以色列对加沙地带的攻击。声明呼吁禁止化学武器组织调查“以色列在加沙地带使用违禁武器”的情况，并要求所有国家停止向以色列出口武器弹药。与会各方还要求打破对加沙地带的围困并立即向该地运送包括燃料在内的人道救援物资。

分析人士指出，10月7日爆发的新一轮巴以冲突已持续一个多月，给巴以双方造成重创，大量平民伤亡和流离失所造成严重人道主义灾难。加沙地带卫生部门10日宣布，以军在加沙地带的军事行动已造成超过1.1万名巴勒斯坦人死亡、超过2.7万人受伤。以色列政府方面数据显示，以方约有1200人死亡。国际社会，尤其是阿拉伯国家和伊斯兰国家及其民众强烈要求立即停火止战。上海外国语大学政治学博士后、中阿改革发展研究中心助理研究员李世峻认为，此次峰会发出了阿拉伯国家和伊斯兰国家的集体声音，响应了各国民意。

展示团结姿态

据报道，按原先计划，本应是阿拉伯国家联盟和伊斯兰合作组织分别于11日和12日举行峰会，但东道主沙特在与伊斯兰合作组织协商后决定举行联合特别峰会。沙特外交部在会前发表的一份声明中说，这表明各国领导人认识到应就加沙地带局势提出统一立场，以表达阿拉伯国家和伊斯兰国家的共同意愿，阻止事态进一步扩大。

分析人士指出，举行联合特别峰会并就巴以局势共同发声，展现了阿拉伯国家和伊斯兰国家的团结。埃及《第七日》报发表评论文章说，此次峰会在阿拉伯和伊斯兰的共同事业中展现出新的精神，就巴勒斯坦问题等地区复杂问题统一立场和方向。伊朗、土耳其等伊斯兰国家已与阿拉伯国家站在一起。

值得注意的是，除了叙利亚、卡塔尔、埃及、土耳其等多国元首，伊朗总统莱希也赴沙特出席了本次峰会。伊朗和沙特以往一直被视为在中东地区争夺影响力的“宿敌”，2016年断交，今年3月刚刚在中国斡旋下实现和解，4月复交。莱希此次赴会是2012年以来伊朗总统首次访问沙特。

分析人士认为，莱希的赴会向世界展现了伊沙这两个地区大国致力于缓和地区局势、实现地区事务自主化的共同决心。

寻求公正解决

巴以冲突的根源在于巴勒斯坦人民的合法权益未能得到恢复和保障，巴勒斯坦的生存空间在以色列长达半个多世纪的占领之下已经被挤压到了极限。造成这种局面的一个重要原因是，美国在巴勒斯坦问题上长期偏袒以色列。在本轮巴以冲突爆发后，美国依然大力支持以色列，为其提供大量军火，并加强在中东地区的军事部署，还不止一次在联合国安理会否决有关巴以局势的决议草案。

分析人士指出，峰会声明要求所有国家停止向以色列出口武器弹药，主要就是针对美国。浙江外国语学院环地中海研究院院长助理、研究员李兴刚认为，无论是此次峰会的公开宣示，还是地区大国的私下磋商，均会对以色列和美国产生压力。

此外，峰会声明还就巴以矛盾的出路明确指出，应以“阿拉伯和平倡议”为基本遵循实现巴勒斯坦问题的最终解决。

“阿拉伯和平倡议”的重要内容是建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都、享有完全主权的独立的巴勒斯坦国，即受到国际社会广泛支持的解决巴以问题的“两国方案”。分析人士指出，峰会重申“阿拉伯和平倡议”的重要地位，也是为“两国方案”的切实落地再次“上紧了发条”。

沙特国际问题专家艾哈迈德·易卜拉欣认为，巴勒斯坦事业仍是阿拉伯世界的中心问题，“阿拉伯和平倡议”是阿拉伯国家与以色列实现全面、公正和永久和平的基本方案。此次峰会声明强调“阿拉伯和平倡议”的重要性，表明该倡议在世界上获得更大范围认同，这为冲突结束后巴以问题的最终解决带来了希望。（参与记者：赵伟宏）

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