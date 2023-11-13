新华社北京11月13日电 继加沙地带最大医院希法医院因燃料耗尽11日停止运转后，第二大医院圣城医院12日同样宣布因燃料耗尽停止运转。

以色列军方称，已提议协助受困于希法医院的新生儿转移，并在这一医院门口放置了300升燃料供医院取用，但上述努力均遭到巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）阻挠。对以方这一说法，哈马斯与希法医院负责人12日予以驳斥。

11月12日，一名伤者在加沙地带南部城市汗尤尼斯接受治疗。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

孤岛·绝望

据巴勒斯坦方面消息，以色列坦克部队11日包围位于加沙城的希法医院，并在医院周边与巴勒斯坦武装人员发生激烈冲突，通往该医院的所有道路被切断。希法医院同日宣布燃料耗尽、停止运转，许多婴儿面临生命危险。

12日，巴勒斯坦红新月会发言人内巴勒·法尔萨赫在社交媒体上宣布，加沙城内圣城医院同样停止运转。“今天，我们感到悲伤、痛苦和失望。我们不得不宣布加沙城内圣城医院停止服务。”

法尔萨赫说，过去一周来，巴勒斯坦红新月会不断呼吁国际社会和人道主义援助机构向圣城医院提供紧急援助。以军轰炸、医院电力供应被切断、燃料耗尽，圣城医院已无法运转，后续将采取“传统措施”帮助患者，直至他们能够安全转移。

这张以色列国防军11月12日发布的照片显示，以军地面部队在加沙地带北部开展军事行动。新华社发

圣城医院内约有6000人受困。红十字会与红新月会国际联合会发言人托马索·德拉·隆加说：“在过去六七天里，圣城医院与外界往来被切断，进不去、出不来。”

联合国儿童基金会和世界卫生组织等联合国机构的地区负责人12日联合呼吁采取紧急国际行动，结束对加沙医院的持续袭击。路透社援引声明报道，原本应是安全避难所的医院，现在却充斥着死亡、破坏与绝望，“不能再沉默”。

据世卫组织提供的数据，10月7日至11月12日，加沙地带发生至少137起针对医疗设施的袭击，导致521人死亡、686人受伤，其中包括16名医卫人员死亡、38名医卫人员受伤。

11月12日，一名男孩在加沙地带南部城市汗尤尼斯悼念逝者。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

燃料·轻蔑

在希法医院，45名在保育箱照护的婴儿中，已有3人死亡。

世卫组织总干事谭德塞说，希法医院已断水3天。世卫组织设法恢复了与希法医院内医护人员的通信。轰炸令本就严峻的形势雪上加霜，情况触目惊心。

谭德塞在社交媒体上写道：“令人悲痛的是，死亡的患者人数大幅增加；而遗憾的是，（希法）医院不再作为医院运转。”

美联社援引巴方卫生部门消息报道，希法医院约有1500名患者、1500名医护人员、1.5万至2万名避难人员。

以色列军方称已提议协助新生儿从希法医院转移，并于11日晚上在希法医院门口放置了供医院使用的300升燃料，但因哈马斯阻挠，燃料没有被取走。

这张以色列国防军11月12日发布的照片显示，以军地面部队在加沙地带北部开展军事行动。新华社发

就以方说法，哈马斯12日发表声明说：“这是对受困医院内、断水断电无以果腹患者的痛苦与遭遇的蔑视，这些（燃料）甚至不够医院发电机运转超过30分钟。”声明说，哈马斯与希法医院管理层没有联系，也不属于院方决策层，医院由卫生部门管理。

希法医院负责人穆罕默德·阿布·萨勒米亚指责以方“说谎、中伤”。萨勒米亚表示燃料太少且医院工作人员担忧走出医院会被射杀，如果以色列真心想要提供燃料，本可以与红十字国际委员会或其他国际机构合作。

美联社援引巴方卫生官员的话报道，以色列在希法医院周边部署了狙击手。以色列称哈马斯在希法医院及其周边设有指挥中心，哈马斯否认这一说法。

11月12日，一名男子在加沙地带南部城市汗尤尼斯清理建筑废墟。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

加沙地带南部城市汗尤尼斯的纳赛尔医院医生穆罕默德·甘迪勒说，希法医院无法运转，人们现在进不去也出不来。

总部设在英国的“医疗援助巴勒斯坦人组织”为希法医院新生儿重症监护病房提供支持。这一组织负责人梅拉妮·沃德说，转移重症婴儿非常复杂，现在救护车进不去医院，加之没有有能力的医院可以接收患者，无法安全转移患儿。当前唯一选项就是以色列停止袭击，让燃料运入医院。（陈立希）

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