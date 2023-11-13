人民网北京11月13日电 （记者简承渊）11月2日至11日，国家安全部部长陈一新应邀访问柬埔寨、越南和泰国。柬埔寨首相洪玛奈、越南国家主席武文赏和泰国总理赛塔分别会见陈一新。访问期间，陈一新与柬第一副首相奈沙文、国务大臣兼国家信息技术中心主任蔡·西那利；与越共中央政治局委员、公安部部长苏林，越共中央政治局委员、胡志明市市委书记阮文年；与泰国家情报局局长塔纳分别举行了会见或会谈，就深化中国与三国安全情报领域交流合作和共同关心问题深入交换意见，达成广泛共识；还考察了在柬越泰三国的“一带一路”中资企业和项目。

访柬期间，双方表示，今年是中柬建交65周年暨中柬友好年，在两国领导人的精心培育下，中柬传统友谊之苗已成长为参天大树。双方应以“三大全球倡议”为引领，坚定不移深化互利合作，加强“一带一路”共建，推动“钻石六边”合作走深走实，将两国传统友谊发扬光大。双方坚定支持彼此维护国家主权、安全、发展利益，深化安全情报领域务实合作，为维护两国社会安全稳定、增进两国人民福祉和构建高质量、高水平、高标准中柬命运共同体发挥更大作用。

访越期间，双方表示，中国和越南山水相连、命运与共。今年是中越建立全面战略合作伙伴关系15周年，双方将以两党两国最高领导人战略共识为引领，提升全面战略合作伙伴关系。安全合作是两党两国关系的重要组成部分，双方应秉持“长期稳定、面向未来、睦邻友好、全面合作”方针和“好邻居、好朋友、好同志、好伙伴”精神，进一步加强安全情报领域务实合作，为两国国家安全作出更大贡献，为两国关系提质升级发挥积极作用。

访泰期间，双方表示，中泰两国人民情同手足，“中泰一家亲”深入人心。双方应以两国领导人重要共识为引领，以“一带一路”倡议提出十周年为契机，推动“一带一路”建设同泰国新发展战略对接，把两国传统友好的优势转化为合作共赢的动力。安全情报合作是深化两国友好合作关系的重要内容，双方应携手深化合作关系，及时就中泰关系重大问题及共同关心的国际地区问题深入交换意见，共同确保两国驻外项目、机构和人员安全，为构建更为稳定、更加繁荣、更可持续的中泰命运共同体保驾护航。

中国驻柬大使王文天、驻越大使熊波和驻泰大使韩志强分别参加相关活动。

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