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第二届澜湄流域安全合作论坛在昆明举办

2023年11月13日16:04 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京11月13日电 （记者简承渊）近日，第二届澜湄流域安全合作论坛在昆明举办。来自中国、老挝、缅甸、泰国、柬埔寨的执法安全部门官员，老挝、缅甸、泰国驻滇领事馆官员，周边外交和安全领域专家学者及有关国际组织代表出席论坛。

论坛以“全球安全倡议与澜湄流域安全治理新格局”为主题，采取线上线下相结合方式，探索全球安全倡议在澜湄流域安全合作的具体方法与路径。会上，60名与会代表围绕“全球安全倡议的理论创新与澜湄安全治理实践”“澜湄流域安全治理的机遇挑战和路径”“新形势下澜湄流域执法安全合作示范区建设”三个议题进行开放式研讨。大家一致认为，中老缅泰湄公河联合巡逻执法合作机制建立13年来，在各方的共同努力下务实高效开展安全合作，四国执法合作能力与水平日益提升，湄公河国际航运安全得到有力保障，地区经济发展持续向好，地区安全与稳定得到有力维护，树立了国际执法合作典范，为推动“一带一路”高质量发展、构建澜湄国家命运共同体发挥积极作用。

据了解，2021年首届澜湄流域安全合作论坛举办以来，中老缅泰执法部门始终秉持“共同、综合、合作、可持续”的安全观，积极践行“构建人类命运共同体”理念和全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，持续深耕湄公河流域安全执法合作交流，共同推动澜湄流域执法安全合作机制行稳致远。

(责编：于洋、刘慧)

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