新华社日本北九州市11月13日电（记者郭丹）由中国美术馆馆长吴为山创作的雕塑作品《孙文先生像》12日在日本福冈县北九州市安川敬一郎旧宅落成揭幕。

安川敬一郎是安川电机公司和北九州市明治专门学校（现九州工业大学）创始人，早年曾慷慨资助孙中山先生的革命活动。1913年，孙中山前往北九州市期间访问了安川敬一郎的家，并挥毫留赠一幅“世界平和”的题字。

110年后，孙中山铜像坐落至此。他巍然挺立，庄重肃穆，一手拿着帽子，做迈步前行状。吴为山馆长表示，该作品展现了孙中山先生意气风发、胸怀天下的气度与姿态。

中国驻福冈总领事律桂军在揭幕仪式上表示，今年是中日和平友好条约缔结45周年。孙中山先生110年后“重访”故地，并将永立此处，将有利于促进日本社会各界对中日友好交往历史的了解，加深对中国艺术的理解。重温当年日本有识之士资助孙中山先生革命活动的故事，对于促进福冈县、北九州市对华交流，坚定中日友好信念，推动落实两国领导人重要共识，构建新时代中日关系都具有重要意义。

北九州市市长武内和久表示，吴为山馆长的故乡是中国江苏省，而江苏省与日本福冈县缔结友好省县已超过30年，孙中山铜像的落成标志着两省县的友好交流。北九州市将以此为契机，继续在文化、旅游、经济等方面与中国姐妹城市大连开展深入交流。

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