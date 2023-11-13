人民网里约热内卢11月12日电 （记者宋亦然）当地时间11月12日，山东省侨联主席李兴钰率代表团与里约侨界部分代表进行座谈。中国驻里约热内卢副总领事王尉育出席座谈会并发言。

山东省侨联主席李兴钰（左二）和与会侨领座谈。人民网记者 宋亦然摄

李兴钰对近年来山东省侨联的主要工作和山东省经济情况进行了介绍。他表示，山东省委、省政府高度重视侨联工作，始终把广大华侨华人和归侨侨眷作为推动山东经济社会发展的重要力量，重视发挥侨务资源的独特优势，关心支持侨联组织的建设发展。希望与里约侨界建立友好协作关系，进一步发挥自身优势和桥梁纽带作用，推动山东省与里约侨界之间开展合作，为山东高质量发展开拓广泛的国际合作渠道。

中国驻里约热内卢副总领事王尉育（右二）发表致辞。人民网记者 宋亦然摄

王尉育向代表团介绍了里约领区的基本侨情，并对广大侨胞在促进中巴经贸往来和人文交流方面做出的积极贡献予以肯定。他表示，长期以来，里约侨届用实际行动在巴西社会树立了中国人民的良好形象，架起了中巴民间友好的桥梁。代表团的来访体现了山东省侨联对海外侨胞的重视和关心，希望代表团一行能够在里约发现更多交流合作机遇。

巴西华人文化交流协会执行主席季春苗表示，巴西华人文化交流协会一直以来致力于打造促进中巴民间文化交流和传播中华优秀文化的重要平台，希望能进一步密切与山东省侨联的联系，为推进山东与巴西在经贸、文化、科技等领域的交流合作发挥桥梁纽带作用。

中国驻里约热内卢总领事馆办公室主任杨慧泉、领侨处处长郭填甜，巴西华人文化交流协会秘书长伍小曼等出席座谈会。

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