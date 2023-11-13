人民网罗马11月11日电 （记者谢亚宏）雅典消息：希腊侨界共建“一带一路”十周年庆祝活动暨侨团座谈会10日在中国驻希腊使馆举行。中国侨联副主席程学源、中国驻希腊大使肖军正、公参赖波、办公室主任郭晓宇以及各旅希侨团代表出席座谈会。

旅希侨团代表依次发言。希腊中国和平统一促进会会长、《中希时报》社长吴海龙表示，《中希时报》多年来以“讲好中国故事，传播好中国声音”为己任，在促进两国文化交流上所做出努力和贡献。

希腊华侨华人总会会长邹勇在发言中着重介绍了希腊侨胞融入和发展等情况，以及在经济低迷的环境下，侨商转型发展所面临的机遇和挑战。他表示，今年是“一带一路”倡议提出十周年，中希合作为“一带一路”建设树立了典范，希腊华侨华商也将积极贡献自己的一份力量。

希腊华侨华人福建联合总会会长陈峰表示，过去的十年里，我们所有希腊侨胞都见证了“一带一路”从概念走向实践，从愿景走向成果。中希建交五十周年以来，中希关系发展迅速，为我们旅希侨胞也创造了很多新的机遇。未来我们也将努力为中希两国的和平繁荣做出更大的贡献。

希腊中希文化艺术交流协会会长于丽敏、希华Z世代联盟负责人张十畅等代表也纷纷发言，从不同角度介绍了在希华人、青少年的艺术文化交流以及学习生活等方面的情况。

肖军正指出，祖国是大家庭，我们一起努力，侨胞们团结起来，成就自己的人生事业，用自己的方式融入中华民族伟大复兴的事业。中希双方在会谈中找到了利益共同点，决定加强协作并为之奋斗，大家完全可以对中希关系的未来充满信心。

程学源在听完侨团代表发言后表示，当今世界正经历百年未有之大变局，中华民族崛起的脚步不可阻碍。海外侨胞们要对祖国有信心，我国建设成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国这一目标一定会实现。海外侨胞们作为中希文明交流的使者，要当好桥梁和纽带，保持我们中华民族的良好形象，积极的融入和回馈当地社会，也希望侨胞们能常回家看看。

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