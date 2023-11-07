所罗门群岛总理代表吉姆森·菲奥·塔南噶达发表致辞。人民网 彭昱凯摄

人民网上海11月6日电 （盛楚宜、彭昱凯、吴超岚）11月6日下午，2023首届南太岛国合作论坛在上海成功举办。此次论坛旨在促进中国与南太岛国之间的商务合作文化交流和人员往来， 进一步促进双方的友好关系。所罗门群岛总理代表吉姆森·菲奥·塔南噶达、斐济副总理代表辛格·锐迪什、汤加驻华大使陶阿伊卡·乌塔阿图、南太岛国联合馆馆长单玉强出席并致辞。

吉姆森·菲奥·塔南噶达指出，本次论坛作为促进南太平洋与中国之间贸易和交流的重要平台，为推动国际贸易和投资提供了新机遇，有助于推动经济繁荣。

辛格·锐迪什表示，中国国际进口博览会是中国坚定不移推动全球贸易合作的典范。它是一个卓越的平台，汇聚了各国行业和创新者，超越国界，能够促进各国之间的繁荣发展。

阿伊卡·乌塔阿图强调，中国是一个巨大的市场，蕴藏着许多机遇和发展潜力，合作潜力巨大。他在讲话中也表达了在中国国际进口博览会上期待更多丰硕成果的愿望。

单玉强指出，南太岛国拥有丰富的资源和独特的文化，而中国则具备庞大的市场和先进的技术。通过加强合作、互利共赢，中国和南太岛国之间的贸易关系将发掘出更多的合作潜力，实现更长远和更紧密的发展模式。

此次论坛由中国（上海）南太岛联合馆主办，斐济驻上海总领事馆和中国（上海）自由贸易试验区国别（地区）中心理事会指导。

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