本报内比都10月31日电 （记者谢佳君）缅甸国家管理委员会主席敏昂莱31日在内比都会见国务委员、公安部部长王小洪。

王小洪表示，中缅山水相连，胞波情谊深厚。习近平主席2020年历史性访缅，两国关系进入构建命运共同体新时代。中方愿同缅方一道，共同落实好习近平主席访缅重要成果，弘扬传统友谊，加快推进“一带一路”合作重点项目，深化执法安全合作，为中缅命运共同体建设构筑坚实安全屏障。两国执法安全部门将在打击电诈网赌、反恐、禁毒、湄公河流域执法、重大项目安保等领域加强合作，维护好两国安全和发展利益。

敏昂莱赞赏在习近平主席领导下中国经济社会发展取得的伟大成就，祝贺两国第七次执法安全合作部长级会议成功举行，表示愿加强各领域务实合作，保护在缅中国公民和项目安全，共同构建缅中命运共同体。

访问期间，王小洪与缅甸内政部部长雅毕共同主持中缅第七次执法安全合作部长级会议并签署会议纪要，会见了缅甸移民和人口部部长敏载。

《 人民日报 》（ 2023年11月01日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)