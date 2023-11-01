人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

缅甸国家管理委员会主席敏昂莱会见王小洪

2023年11月01日06:17 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报内比都10月31日电  （记者谢佳君）缅甸国家管理委员会主席敏昂莱31日在内比都会见国务委员、公安部部长王小洪。

　　王小洪表示，中缅山水相连，胞波情谊深厚。习近平主席2020年历史性访缅，两国关系进入构建命运共同体新时代。中方愿同缅方一道，共同落实好习近平主席访缅重要成果，弘扬传统友谊，加快推进“一带一路”合作重点项目，深化执法安全合作，为中缅命运共同体建设构筑坚实安全屏障。两国执法安全部门将在打击电诈网赌、反恐、禁毒、湄公河流域执法、重大项目安保等领域加强合作，维护好两国安全和发展利益。

　　敏昂莱赞赏在习近平主席领导下中国经济社会发展取得的伟大成就，祝贺两国第七次执法安全合作部长级会议成功举行，表示愿加强各领域务实合作，保护在缅中国公民和项目安全，共同构建缅中命运共同体。

　　访问期间，王小洪与缅甸内政部部长雅毕共同主持中缅第七次执法安全合作部长级会议并签署会议纪要，会见了缅甸移民和人口部部长敏载。

　　《 人民日报 》（ 2023年11月01日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

分享让更多人看到

客户端下载

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部