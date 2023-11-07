“一带一路”互联互通与携手构建中老命运共同体高端论坛会场。人民网记者 孙广勇摄

人民网万象11月6日电 （记者章念生、孙广勇）中国外文局亚太传播中心、泰中“一带一路”研究中心、 老挝国立大学、老挝中华总商会联合主办的“我们共同的骄傲——‘一带一路’互联互通与携手构建中老命运共同体高端论坛”11月6日在老挝国立大学举行。老挝前副总理宋沙瓦、泰国前副总理披尼、老挝国立大学校长乌东、中国外文局副局长兼总编辑高岸明、中国驻老挝大使馆临时代办王畅等来自中、老、泰等国的政府、智库、媒体、商界及学生代表等共约300人出席。

此次高端论坛共同回顾“一带一路”倡议十周年中老两国互联互通建设成果，交流新时代新征程背景下中老铁路对推进高水平对外开放的意义，共同探讨高质量共建“一带一路”八项行动的亚太实践路径，鼓励更多来自老挝、泰国等国青年参与共建“一带一路”行动，参与构建亚太命运共同体、中老命运共同体。

老挝国立大学校长乌东在致辞中表示，中老铁路成功运行是“一带一路”互联互通的亚太实践，带动中老两国贸易投资不断加强，为老挝年轻人创造了更多工作机会，同时也让更多青年参与互联互通，为两国和两国人民带来巨大福祉。

泰国前副总理披尼在致辞中表示，“一带一路”倡议具有远见卓识，是中国智慧的体现。高质量共建“一带一路”让亚太各国互联互通不断加强，贸易投资合作大幅增加。中老泰铁路带来了发展，让两国人民往来更加密切。过去十年，共建“一带一路”合作让我们看得见、摸得着，让共建“一带一路”国家走向繁荣、人民过上了幸福生活。

中国外文局副局长兼总编辑高岸明在致辞中表示，当前，世界变乱交织、百年变局加速演进，中老命运共同体建设的时代价值和战略意义更加凸显。增进人文交流、拓展务实合作是进一步深化中老命运共同体的重要路径，也是两国人民的共同期待。新时期，中老两国应该携手推进媒体协同协作，讲好中老两国鲜活友谊故事，加强智库交流合作，增进中老治国理政经验互鉴，加深青年之间的相互理解，夯实赓续中老友谊的良好基础。

老挝前副总理宋沙瓦在发表主旨演讲时指出，中老铁路是中国标准高水平铁路在亚太区域的重要实践，是构建中老命运共同体的重要内容，为老挝经济发展注入新的发展动力，让老挝人民得以实现夙愿，老挝从“路锁国”变成“陆联国”，从发展的洼地变成繁荣的高地。中老铁路是东南亚第一条现代化铁路，它体现了中国人民的智慧和创新，为老挝沿线地区的发展与繁荣作出了重大贡献。中老两国将携手共建命运共同体，再接再厉、善作善成，把中老铁路维护好、运营好，把沿线开发好、建设好，打造黄金线路，造福两国民众。

中国驻老挝大使馆临时代办王畅在发言中表示，十年来，“一带一路”倡议从中国走向世界，从愿景化为现实，从谋篇布局的“大写意”发展为精谨细腻的“工笔画”，在深化各国政策沟通、推动全球互联互通、重塑国际贸易格局、拉动世界经济增长等方面发挥了重要作用。老挝是最早支持“一带一路”倡议并同中国签署共建合作文件的国家之一，中老铁路等高质量共建 “一带一路”成果全球瞩目，带动中老命运共同体蓬勃发展，堪称互联互通、互利共赢的先行和典范。

泰中“一带一路”研究中心主任威伦表示，“一带一路”互联互通让世界山水相连，从此山不再高，路不再长。共建“一带一路”倡议作为受到国际社会普遍欢迎的公共产品，为人类社会贡献了中国智慧。

老挝中华总商会主席姚宾在致辞中表示，“一带一路”为老中两国铺就了互利共赢之路，2013年以来老中两国在经贸、投资、教育等领域的合作成就有目共睹。共建“一带一路”已成为国际社会的发展共识。

老挝国立大学中国研究中心主任西提赛表示，中老铁路让老挝经济和社会受益，让老挝交通物流成本大幅降低，将成为中老泰共建高质量“一带一路”合作的重要示范，相信中南半岛国家将拥有更多的高质量铁路，享受世界发展成果。

在以“命运与共，共建守望相助的友好家园”为主题的圆桌会议上，来自中、老、泰、马来西亚等国的代表，共同回顾“一带一路”倡议10周年成果，就中老泰铁路对促进区域互联互通、高水平对外开放合作以及携手构建亚太命运共同体的影响等话题进行深入探讨。

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