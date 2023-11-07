中共中央宣传部副部长王纲致辞。人民网记者 李强摄

人民网阿斯塔纳11月6日电 （记者李强）11月6日，由中国外文局中东欧与中南亚传播中心（人民画报社）、哈萨克斯坦中国研究中心联合创建的“中国式现代化海外研究中心（哈萨克斯坦）”，在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳纳扎尔巴耶夫大学正式成立。中共中央宣传部副部长王纲、哈萨克斯坦文化和信息部副部长卡纳特·伊斯卡科夫、中国驻哈萨克斯坦大使馆临时代办邢芳芳、哈萨克斯坦外交部亚太司副司长耶里克·阿希莫夫、纳扎尔巴耶夫大学副校长卡迪莎·戴洛娃、中国社科院俄罗斯东欧中亚研究所所长孙壮志、哈萨克斯坦中国研究中心主任古尔纳·沙伊梅尔格诺娃等近百名中哈嘉宾出席活动。

王纲表示，现代化作为人类文明发展进步的显著标志，既是近代以来中国人民长期追寻的奋斗目标，也是世界广大发展中国家人民孜孜以求的美好愿景。互学互鉴、相互支持、携手并进，是中哈两国共同开启现代化研究的初心所在，也是成立中国式现代化海外研究中心（哈萨克斯坦）的使命所系。他对中国式现代化海外研究中心（哈萨克斯坦）提出三点希望：第一，深化理论研究，做国际话语的共建者；第二，讲好合作故事，做民心相通的搭桥者；第三，增进交流互鉴，做中哈文明的传播者。

卡纳特·伊斯卡科夫表示，自2013年中国国家主席习近平在纳扎尔巴耶夫大学首次提出共建“丝绸之路经济带”倡议以来，“一带一路”倡议极大推动了哈中两国关系的发展，也为哈中永久全面战略伙伴关系发展注入强劲动力。希望中国式现代化海外研究中心（哈萨克斯坦）能够更加有效地推动两国在政治、经济、文化、教育等各领域的全方位合作，深化务实协作，密切人文交流，为推动哈中两国关系再上新台阶作出新的贡献。

邢芳芳表示，中国式现代化海外研究中心（哈萨克斯坦）的建立是落实习近平主席和托卡耶夫总统关于加强人文交流重要共识的重大举措和大胆创新，标志着两国智库合作再次迈出坚实步伐。相信在两国主管部门和合作伙伴的共同努力下，中心将为两国智库开展学术交流、共享发展经验、促进文明互鉴搭建高效合作平台，为中哈乃至地区国家发展和高质量共建“一带一路”提供有力智力支撑。

耶里克·阿希莫夫表示，建交31年来，哈中关系本着睦邻、互信、互利的精神发展，两国已经建立永久全面战略伙伴关系。过去几十年来，得益于政治和社会经济改革、中国领导人与全体中国人民的意志和努力，中国社会经济实现全方位发展，其中包括消除贫困。今天的中国是世界政治和经济进程的重要、权威和负责任的参与者。在此背景下，中国式现代化海外研究中心（哈萨克斯坦）的成立对哈萨克斯坦具有特殊的现实意义，该中心将为深化哈中关系作出重要贡献。

卡迪莎·戴洛娃表示，古代丝绸之路是实现贸易、服务、思想、语言、知识和教育交流的重要途径。在当今世界中，构建人类命运共体同样具有重要意义。“一带一路”倡议探索了哈萨克斯坦在连接亚欧两大洲方面的潜力，既带来了经济和商业机遇，亦促进了文化和教育领域的交流。

孙壮志表示，“一带一路”建设进入到了新阶段。中哈之间从过去多强调硬联通，即基础设施建设互联互通，到规则、制度、机制、平台搭建等软联通的方向发展，因此更加需要增进两国之间的相互了解，其中即包括加强智库之间的合作，为夯实两国合作的社会基础和人文基础作出更大的贡献。

古尔纳·沙伊梅尔格诺娃认为，一个国家选择什么样的现代化道路，是由其历史传统、社会制度、发展条件、外部环境等诸多因素决定的。国情不同，现代化途径也会不同。中国的现代化道路是人类社会发展的一项重大创新，它为世界提供了一种全新的现代化模式，增强了更多国家自主探索本国现代化道路的信心。中国的现代化模式可以作为世界发展中国家的榜样，以经济成就为基础，以提高公民福利和政治稳定为目标，逐步发展。

中国式现代化海外研究中心（哈萨克斯坦）设在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳。该中心将广泛聘请欧亚国家知名专家学者，围绕中国式现代化、全球治理、“一带一路”倡议等重大主题开展联合研究，搭建中哈政府、智库、媒体、企业交流互鉴的平台，推动中国式现代化的国际传播。

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