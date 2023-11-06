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2023世界闽南文化节在菲律宾举办

2023年11月06日16:48 | 来源：人民网-国际频道
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2023世界闽南文化节在菲律宾隆重举办。中国驻菲律宾使馆供图
2023世界闽南文化节在菲律宾隆重举办。中国驻菲律宾使馆供图

人民网马尼拉11月6日电 （记者樊帆）近日，2023世界闽南文化节在马尼拉举行开幕式，该文化节由泉州市委宣传部、菲华各界联合会等共同主办。来自印尼、泰国、马来西亚、美国、日本等国和中国台湾的嘉宾和专家及菲华各社团代表500余人出席活动。

2023世界闽南文化节在菲隆重举办，既是对世界各地闽南人同根、同祖、同文化的有力见证，更是世界各地的闽南同胞们以文促情、以情聚心的美好契机，也是对建设世界闽南文化交流中心的积极响应。今年9月发布的《中共中央 国务院关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范区的意见》提出，“发挥泉州、漳州闽南语地区台胞主要祖籍地优势，建设世界闽南文化交流中心，开展与澎湖融合发展实践”。新时代的世界闽南文化交流中心建设必将掀起闽南文化交流互鉴和融合发展的新热潮。

开幕式演出环节，中菲艺术家们带来南音、梨园戏、木偶戏、高甲戏和闽南特色歌舞表演，生动展现闽南文化的悠悠古韵和勃勃生机。

开幕式上还举行了“向海而兴 视听共享——2023菲律宾·中国福建（泉州）电视周”启动仪式。

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(责编：苏缨翔、常红)

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