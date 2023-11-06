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2023年“笹川杯”全国高校日本知识大赛在北京举行

2023年11月06日10:52 | 来源：人民网-国际频道
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2023年“笹川杯”全国高校日本知识大赛决赛现场。人民网记者 张丽娅摄
2023年“笹川杯”全国高校日本知识大赛决赛现场。人民网记者 张丽娅摄

人民网北京11月6日电 （记者张丽娅）2023年“笹川杯”全国高校日本知识大赛决赛11月5日在中国人民大学举行，97所高校的380余名师生参加了本届大赛。中国人民大学党委书记张东刚、中国外文局亚太传播中心主任陈文戈、日本财团理事长尾形武寿、日本科学协会会长高桥正征等中日各界人士莅临现场。

中国人民大学党委书记张东刚在开幕式致辞中表示，“笹川杯”全国高校日本知识大赛为中国青年加深对日本的了解、激发对日语学科的学习热情、促进中日两国文化交流，搭建了桥梁。同时，该大赛也是我国高等教育对外开放与合作的缩影，希望以本次大赛为契机，积极探索高等教育领域对外交流合作的新途径、新方法、新举措。

本届大赛由中国人民大学和日本科学协会共同主办，由日本财团特别赞助。比赛分为个人赛和团体赛两部分，先后与11日4日、5日进行了预决赛。日本科学协会会长高桥正征在观看后表示，大赛题目很有难度，自己作为日本人很多都回答不上来，而学生们却能很自信得给出正确答案，令人钦佩。

经过两天激烈角逐，天津外国语大学代表队获得团体赛特等奖，河南师范大学选手黄旭鸿获得个人赛特等奖。天津外国语大学选手杨博宇谈起赛后感想时表示，大赛为日语专业学生创造了互相学习、互相进步的机会，知识大赛考题很全面，除了学习往届大赛的题目、从网络上查询之外，观看日本的知识竞答节目很大程度上帮助自己扩大了知识面。北京第二外国语学院选手张奕博在本次大赛中未取得理想的成绩，但他仍然觉得收获满满，“通过知识竞赛，让我们体会到在跨文化交流中，不单单是语言的沟通，更重要的是对对方文化的理解和运用。”

“笹川杯”全国高校日本知识大赛始于2004年，截至目前已举办16届。日本财团理事长尾形武寿在接受采访时说：“持续是一种力量，希望这个大赛能继续办下去。”本次大赛的一等奖、特等奖获得者还将受邀赴日参观学习。尾形武寿认为，年轻人肩负着国家的未来，中日青年面对面的交流很重要，没有交流就没有友谊，深化相互理解有助于增进国民友好感情。

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(责编：苏缨翔、杨牧)

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